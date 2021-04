Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Amazon est sur le point dentrer dans le monde de la coiffure et de la beauté, en annonçant un salon londonien complet avec des miroirs de réalité augmentée, des tablettes avec des magazines électroniques et des stations technologiques point-and-learn.

Le nouveau `` lieu expérientiel - situé dans le Spitalfields Market, dans lest de Londres, offrira aux gens la possibilité de bénéficier dune réduction de haute technologie, le personnel dAmazon testant initialement le processus avant douvrir les rendez-vous au public dans les semaines à venir.

La coupe de cheveux proprement dite sera laissée aux professionnels, les opérations quotidiennes étant supervisées par Neville Hair & Beauty - un salon indépendant basé à Londres - avec une liste de prix qui na pas encore été publiée. Amazon indique que le salon offrira une «gamme complète de services de coiffure» pour les adultes et les enfants, y compris une coupe et un brushing, des reflets, des balayages, des traitements et des tresses.

Au lieu de sengager dans le côté physique de lexpérience du salon, Amazon alimente à la place la technologie avancée qui apparaîtra dans lemplacement unique. Les clients pourront prévisualiser et expérimenter différents styles et couleurs à travers les miroirs augmentés de chaque «station de coiffage», ainsi que faire défiler les magazines chargés sur les tablettes pendant quils attendent.

Les zones de point-and-learn permettent également aux clients de recevoir plus dinformations sur un produit sur une étagère de présentation, avec un écran accompagnant des vidéos de marque, par exemple. Ces clients pourront également commander des produits pour une livraison à domicile en scannant un code QR sur leur téléphone, qui les redirige vers Amazon.

Pour le moment, Amazon nenvisage pas douvrir plus de salons. Au lieu de cela, la société considère cette décision comme une continuation de son travail dans la région, après le récent lancement du Professional Beauty Store sur Amazon UK.

Cependant, avec larrivée récente dAmazon Fresh à Londres, nous nous attendons à ce que le géant de la technologie continue dexpérimenter des emplacements physiques dans lespoir de renforcer son expérience globale de vente au détail.

Écrit par Conor Allison.