Comment regarder l'événement spécial Pimax Frontier 2022 ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Pimax organise un événement spécial pour lancer de nouveaux produits et expériences de réalité virtuelle.

L'entreprise a récemment fait des révélations sur le Pimax Crystal lors d'un événement spécial consacré à ce casque, mais elle en dévoile maintenant encore plus.

Le Pimax Frontier 2022 aura lieu prochainement et la société présentera de nouveaux appareils de RV de nouvelle génération et parlera de ce qu'elle appelle la RV 3.0.

Quand a lieu Pimax Frontier 2022 ?

L'événement Pimax Frontier 2022 aura lieu prochainement et se déroulera en ligne pour que vous puissiez le regarder depuis chez vous. L'événement est axé sur le thème " amener le futur dans le présent " et Pimax présente un appareil multifonction " révolutionnaire " qui vous permettra d'élargir votre expérience de jeu de manière inédite.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Le Pimax Frontier 2022 aura lieu le 9 novembre et débutera aux heures suivantes :

Californie - 17h00 EST

New York - 20h00 EDT

Londres - minuit GMT (2 novembre)

Berlin - 1 heure CET (2 novembre)

Japon - 9 h (2 novembre)

Où pouvez-vous regarder le Pimax Frontier 2022 ?

Vous pouvez regarder le Pimax Frontier 2022 via la chaîne YouTube de Pimax ici. Il sera également possible de revoir l'événement sur la chaîne une fois qu'il sera terminé.

Que va révéler Pimax ?

Lors de l'événement Pimax Frontier 2022, l'entreprise présentera de nouveaux produits de nouvelle génération. Elle indique que ces produits "...visent à rendre le jeu sur PC plus flexible, en étendant le terrain de jeu des jeux de société au canapé, au lit et à de nombreux autres scénarios d'utilisation."

Il s'agit donc d'un appareil VR flexible et polyvalent qui vous permettra de vous déplacer partout pour regarder des films ou profiter d'expériences de réalité virtuelle. Il possède également de "nombreuses capacités innovantes" et permettra d'accéder facilement à la RV 3.0.

Qu'est-ce que la RV 3.0 ?

Au cours de Pimax Frontier 2022, Pimax se concentre également sur la RV 3.0. Il s'agit d'un ensemble de normes de "nouvelle génération" conçues pour conduire à une immersion qui vous aide à oublier que vous êtes dans le monde virtuel.

Cela comprend plusieurs éléments clés :

Immersion visuelle (naturel)

Immersion cognitive (conscience de soi)

Immersion physique (liberté)

L'immersion visuelle repose sur des visuels si bons que vous ne pouvez pas faire la distinction entre le monde réel et le monde virtuel.

L'immersion cognitive consiste à s'immerger davantage dans la RV grâce à des éléments tels que le suivi des yeux et des expressions faciales, qui sont ensuite traduits dans la RV avec un suivi optionnel des lèvres et du corps. Cela conduit à une expérience plus "réelle" d'interactions naturelles qui complètent la clarté du jeu.

L'immersion physique offre la liberté de ne pas être attaché à un PC. Cela peut signifier que le casque que vous utilisez possède des capacités VR autonomes.

Nous en saurons plus sur ce que cela signifie au cours de l'événement.

Écrit par Adrian Willings.