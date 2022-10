Comment connecter le Pico 4 à un PC de jeu ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Nous adorons le Pico 4, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs casques VR autonomes que vous pouvez acheter aujourd'hui.

Sa principale faiblesse, cependant, est sa bibliothèque de jeux relativement restreinte par rapport à des casques comme le Meta Quest 2.

Si vous avez un PC de jeu, la bonne nouvelle est que vous pouvez utiliser le Pico 4 pour jouer à presque tous les jeux VR imaginables.

Voici comment le faire fonctionner.

Comment connecter le Pico 4 à un PC via USB

Lors de nos tests, la méthode de connexion la plus fiable et la plus cohérente était celle du câble USB.

Nous avons utilisé un câble USB-C de 5 m de Syntech, conçu pour être utilisé avec le Quest 2. Le port USB étant positionné de manière similaire, il fonctionne parfaitement avec le Pico 4 et est proposé à un excellent prix.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

squirrel_widget_6139042

Pour le brancher, il suffit de connecter l'extrémité de type A à un port USB 3.0 ou supérieur de votre PC, généralement doté d'un plastique bleu à l'intérieur du port. Connectez ensuite l'extrémité USB-C au casque.

Nous aimons utiliser le range-câble en velcro inclus pour ajouter une décharge de traction à la connexion et également acheminer le câble derrière nous. Enfilez la sangle autour du bandeau du Pico 4, donnez un peu de mou pour ne pas solliciter le port USB-C, et serrez-la bien.

Ensuite, vous devrez installer l'application Streaming Assistant de Pico sur votre PC, qui peut être téléchargée sur le site Web de la marque ici.

Une fois installée, ouvrez l'application et choisissez la connexion USB. Cliquez sur le rouage des paramètres en haut à droite et changez votre mode d'affichage en HD pour vous assurer d'obtenir la meilleure qualité.

Mettez votre casque Pico, allez dans votre bibliothèque, sélectionnez les applications et ouvrez Streaming Assistant.

Cliquez sur le bouton de connexion à côté du nom de votre PC sur le côté droit, et vous devriez être prêt à jouer.

Comment connecter le Pico 4 à un PC sans fil ?

Si vous disposez d'un routeur suffisamment rapide, vous pouvez diffuser des jeux VR sur PC via le Wi-Fi et vous débarrasser complètement des câbles. Vous pouvez consulter notre guide des meilleurs routeurs sans fil si vous avez besoin d'une mise à niveau.

Pico prévoit également de lancer un dongle USB à 50 £ / 50 € qui permettra une connexion Wi-Fi directe au PC, ce qui pourrait être la méthode la plus rentable pour ceux qui disposent d'un matériel réseau de qualité inférieure. Toutefois, ce produit n'est pas encore disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Actuellement, il existe deux façons d'utiliser le Pico 4 sans fil, et nous allons les détailler ci-dessous. Pour les deux méthodes, votre PC doit être connecté à votre routeur via un câble Ethernet et le Pico doit être connecté à la bande Wi-Fi 5Ghz pour obtenir les meilleurs résultats.

Avec le bureau virtuel

Si vous souhaitez bénéficier d'une expérience sans fil de qualité optimale avec le Pico 4, vous devez investir dans un logiciel appelé Virtual Desktop. Il est disponible dans la boutique Pico et coûte environ 15 £.

L'avantage de Virtual Desktop par rapport à Steaming Assistant réside dans sa configurabilité. Il vous permet de sélectionner des débits binaires et des résolutions de rendu plus élevés, ce qui donne des résultats plus fidèles dans le casque.

Après avoir installé Virtual Desktop sur votre casque Pico, vous devrez installer l'application Virtual Desktop Streamer sur votre PC. Vous pouvez la télécharger sur le site Web de Virtual Desktop.

Ouvrez l'application Streamer sur votre PC. Il vous sera demandé de saisir votre nom d'utilisateur Pico. Vous pouvez en ajouter plusieurs, mais chaque utilisateur aura besoin de sa propre copie de Virtual Desktop.

Ensuite, de retour dans le casque, ouvrez Virtual Desktop et vous devriez voir le nom de votre ordinateur dans le menu de droite.

Cliquez sur Connecter, et c'est parti.

Dans Virtual Desktop, vous disposez d'une tonne de paramètres que vous pouvez ajuster pour améliorer vos résultats. Il est impossible de dire ce qui fonctionnera le mieux avec votre PC et votre matériel réseau, mais cela vaut la peine d'expérimenter.

Avec Streaming Assistant

La connexion via Steaming Assistant fonctionne de la même manière qu'avec une connexion filaire. Il est moins configurable, mais le plus important, c'est qu'il est gratuit.

Tout d'abord, vous devez ouvrir Streaming Assistant sur votre PC, mais sélectionnez Wi-Fi plutôt qu'USB au démarrage.

Il se peut que vous deviez réduire certains paramètres pour permettre un streaming fluide sur Wi-Fi, mais tout dépend de votre réseau domestique.

Ensuite, ouvrez Streaming Assistant sur votre Pico 4, trouvez votre PC dans la liste de droite et cliquez sur Connecter.

Écrit par Luke Baker.