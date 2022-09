Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La RV connaît une certaine résurgence, en partie grâce aux récentes ambitions métaverses de Mark Zuckerberg.

Cependant, lorsqu'il s'agit de marques de RV liées aux médias sociaux, Facebook n'est pas le seul nom en ville.

Pico, filiale de ByteDance, société mère de TikTok, a annoncé aujourd'hui son premier casque grand public tout-en-un, le Pico 4.

Le Pico 4 place le confort au premier plan de sa conception, offrant un casque léger et équilibré avec un facteur de forme compact.

Il utilise l'optique Pancake qui a permis à la marque de réduire l'épaisseur du casque d'environ un tiers par rapport aux conceptions traditionnelles à lentille de Fresnel.

Le casque ne pèse que 295 grammes sans la sangle, ce qui en fait l'une des options les plus légères disponibles.

L'écran a une résolution supérieure à 4K avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un champ de vision étendu de 105 degrés.

Il est équipé d'un processeur Qualcomm XR2 et d'un GPU Adreno 650, ce qui lui permet d'être utilisé de manière autonome.

Cependant, il peut également être relié à un PC de jeu et la marque va sortir un dongle pour permettre des expériences PC sans fil à faible latence.

Pico a mis l'accent sur le contenu qui sera disponible pour le casque, et bien sûr, le jeu est un domaine clé.

La boutique Pico propose 165 jeux avec 6 degrés de liberté et ajoute actuellement deux ou trois titres supplémentaires chaque semaine.

Elle propose également des applications axées sur le fitness et permet aux utilisateurs de suivre des mesures telles que les calories brûlées sur différents titres.

Comme on peut s'y attendre, il y a une intégration TikTok pour le visionnage de contenu, mais l'application contiendra également plus de 600 autres choses à regarder dans une variété de formats 360 et 3D.

En outre, la marque a plusieurs partenariats en cours pour la diffusion de sports en direct et de concerts basés sur des avatars qui pourront être appréciés avec le casque.

Plus tard, Pico lancera sa propre expérience sociale de type métavers, appelée Pico Worlds, et permettra l'enregistrement en réalité mixte pour le partage sur les médias sociaux.

Dans l'ensemble, le Pico 4 est très prometteur. Il sera disponible à partir du 18 octobre dans treize pays européens ainsi qu'au Japon et en Corée.

Il est proposé en deux versions, l'une avec 128 Go de stockage pour 429 € et l'autre avec 256 Go pour 499 €. Les précommandes ouvrent au public en octobre via Amazon et d'autres détaillants sélectionnés.

Écrit par Luke Baker.