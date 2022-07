Le Magic Leap 2 arrive dans le courant de l'année, mais son prix est élevé.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Magic Leap a annoncé que la deuxième génération de son casque de réalité mixte sera finalement disponible en septembre.

La première fois que nous avons entendu parler de ce casque, c'était au début de l'année 2021, et sa sortie était annoncée pour cette année-là, mais hélas, les nouvelles sont restées discrètes ces derniers temps.

Avant que vous ne soyez trop excités, cependant, il y a, malheureusement, une hausse de prix assez importante pour le nouveau modèle.

Le Magic Leap One a été lancé à 2 300 $ tout le chemin du retour en 2018, mais la nouvelle addition commencera à 3 299 $.

Et si cette étiquette de prix n'était pas suffisante pour vous effrayer, la marque lancera également des variantes Developer Pro et Enterprise allant de 4 099 à 4 999 dollars.

Bien sûr, ces derniers modèles sont carrément destinés à un usage professionnel et seront fournis avec une suite de fonctionnalités et d'outils de développement centrés sur l'entreprise.

Toutefois, d'après ce que l'on peut entendre, le modèle standard est également très orienté vers les entreprises. Magic Leap l'appelle "la plateforme de RA la plus immersive pour les entreprises".

Le Magic Leap 2 a un look beaucoup plus petit et plus attrayant, et il pèse désormais environ 255 grammes.

Il offre un champ de vision plus immersif de 70 degrés avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1440 x 1760. Magic Leap affirme qu'il s'agit du plus grand champ de vision disponible sur un dispositif de réalité mixte à ce jour.

C'est également le premier casque à offrir une gradation dynamique, ce qui permet de l'utiliser plus efficacement dans des situations de forte luminosité sans sacrifier la qualité de l'image.

Au cœur de ce casque se trouve une puce AMD de 7 nm basée sur l'architecture Zen 2, dont l'autonomie est annoncée à 3,5 heures par charge.

Si vous ou votre entreprise êtes prêts à faire le saut, il sera disponible le 30 septembre pour les clients américains. Il devrait également être disponible au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne, au Canada et en Arabie Saoudite, tandis que le Japon et Singapour seront disponibles ultérieurement.

Écrit par Luke Baker.