La version bêta de Steam de Nreal vous permettra de diffuser des jeux sur ses lunettes AR.

(Pocket-lint) - Nreal, une entreprise chinoise spécialisée dans la réalité augmentée, a annoncé une version bêta de Steam pour ses lunettes de réalité augmentée Nreal Light et Nreal Air.

Grâce à cette bêta, qui sera lancée à la fin du mois de juin, vous pouvez désormais diffuser des jeux Steam d'un PC vers un écran virtuel plus grand.

Selon Nreal, la bêta est compatible avec Dirt Rally et la série Halo, et vous verrez les jeux sur l'équivalent d'un écran HD de 200 pouces. La version bêta de cette expérience, cependant, "nécessite un peu d'effort de configuration et n'est pas optimisée pour tous les jeux Steam", selon un communiqué de presse.

Les lunettes Light de Nreal ont été lancées aux États-Unis l'année dernière et peuvent être branchées sur un téléphone Android Samsung ou OnePlus. Elles ne sont pas aussi complètes que les casques de réalité augmentée tels que le Magic Leap, mais elles ne coûtent que 599 dollars et prennent en charge des fonctions avancées comme le suivi de la main.

Cela dit, les lunettes Nreal Air sont universellement considérées comme moins avancées. Elles ressemblent à des lunettes intelligentes spécialement conçues pour le streaming vidéo.

De nombreuses entreprises technologiques ont également un intérêt renouvelé pour les lunettes AR. Apple et Meta, par exemple, seraient en train de développer des lunettes AR. Les rapports semblent suggérer qu'elles essaient encore de trouver des applications réelles pour ces lunettes. Peut-être que le streaming Steam pourrait être un cas d'utilisation.

Écrit par Maggie Tillman.