Le lancement du métaverse de Heineken Silver a été une expérience qui donne à réfléchir

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous pouvez assez facilement imaginer les réunions qui se déroulent actuellement dans le monde entier et qui conduisent à des lancements de produits métaverses - le consensus selon lequel il y a une crête de vague en ce moment, et que toute marque qui ne la chevauche pas est myope.

Vous pouvez également imaginer que les responsables marketing bien intentionnés admettent qu'il y a quelque chose d'engageant et de mystérieux dans la perspective d'un lancement virtuel, et conviennent que les crypto-monnaies sont assez courantes maintenant, de sorte que le métaverse pourrait très bien suivre le mouvement.

Il est assez simple de les visualiser également alors qu'ils essaient l'environnement virtuel qu'ils ont commandé à grands frais pour la première fois, quelques jours avant que la presse ou le public n'y soient autorisés, et se rendent compte qu'ils ont dépensé ce que nous ne pouvons que présumer doit être des milliers de leur monnaie locale sur une dinde absolue.

Nous supposons que le sentiment dominant serait l'embarras, et non sans raison. Par exemple, en visitant aujourd'hui la place virtuelle à deux étages que Heineken a construite pour lancer une nouvelle bière à faible teneur en alcool, il est difficile de voir pourquoi une entreprise aurait dépensé de l'argent pour cela .

Decentraland est le service hôte, le portail métavers le plus connu, celui qui a accueilli des raves décevantes, des fêtes décevantes et à peu près tout le reste au cours des derniers mois, et il est accessible via un navigateur.

Si cela semble simple, cela devrait l'être, mais en réalité, cela signifie un processus en plusieurs étapes d'échange entre les navigateurs pour obtenir la bonne compatibilité, un processus de conception d'avatar fastidieux, puis un environnement qui fonctionne à des fréquences d'images qu'aucun jeu commercial ne s'en tirerait. avec.

En nous promenant à l'extérieur du site de Heineken, nous sommes accueillis par d'autres avatars janky, et tout le monde s'est blotti autour d'un videur qui est censé demander notre âge avant de pouvoir entrer, probablement en raison des règles relatives à la publicité pour l'alcool.

Pour nous, cela ne fonctionne pas jusqu'à ce que nous redémarrions notre navigateur une quatrième fois, à quel point l'événement a déjà commencé et nous nous précipitons pour rattraper notre retard. À l'intérieur, nous entendons parler de la nouvelle bière (c'est une bière) en nous promenant entre des expositions qui ne pourraient être charmantes que si elles étaient vues à travers l'objectif le plus ridiculement charitable.

Toute l'expérience est carrément mauvaise - il n'est pas agréable de s'y déplacer, elle n'a pas l'air bien du tout, et rien à ce sujet ne l'emporte sur une simple présentation vidéo ou un spot publicitaire.

Nous sommes également convaincus que quelqu'un chez Heineken a eu froid aux yeux à un moment donné dans le processus de création de tout cela et a décidé de tout saper en plaçant des personnages non joueurs autour pour cracher des lignes délibérément ironiques comme la monstruosité ci-dessous.

C'est un exemple classique d'essayer d'avoir votre gâteau et de le manger - vous ne pouvez pas dépenser beaucoup d'argent pour un lancement de métaverse nul et ensuite prétendre que vous savez que c'est nul, Heineken ! Ce n'est tout simplement pas quelque chose que vous êtes autorisé à faire.

Il y aura un véritable événement de lancement en personne pour la sortie de la bière Heineken dans quelques semaines, et ce sera probablement plus traditionnel - il y a donc clairement une certaine prise de conscience que les anciennes méthodes pourraient être meilleures.

Bien sûr, la conceptualisation actuelle du métaverse et la réalité de services comme Decentraland soulignent à quel point nous sommes loin de toute offre véritablement gratifiante. Qu'il s'agisse d'une version de second ordre de Second Life ou de salles de réunion VR qui vous obligent à garder des casques en sueur pendant des heures, il est évident que nous ne sommes tout simplement pas au point où cela peut se manifester correctement.

À ce stade, il semble que l'approche la plus audacieuse pour une marque consiste à éliminer les bêtises et à éviter de telles indulgences, contrairement à leur instinct, et nous ne pouvons qu'espérer que certaines continueront à le faire. Si nous devons parler à un autre videur virtuel pour accéder à un niveau que la plupart des enfants pourraient à nouveau sortir de Roblox en une heure, notre patience pourrait commencer à s'épuiser.

Écrit par Max Freeman-Mills.