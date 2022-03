VR dans votre voiture : Holoride est-il l'avenir du divertissement en voiture ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - L'idée de porter un casque VR sur la banquette arrière d'une voiture peut vous effrayer. Avec de nombreuses personnes souffrant du mal des transports lors de voyages et de nombreuses personnes souffrant du mal des transports lors de l'utilisation d'un casque VR, cela ressemble à une recette pour un double désastre.

En nous éloignant de l'agitation de la salle d'exposition du Mobile World Congress , nous rencontrons Holoride pour une démonstration réelle de leur nouvelle technologie.

Holoride veut rendre les trajets en voiture plus excitants, comme le dit la société, en transformant les véhicules en parcs à thème en mouvement. C'est VR dans votre voiture.

On se glisse sur la banquette arrière d'une voiture électrique Cupra Born, où nous attend un casque HTC Vive Flow . C'est le moment de vérité : cela va soit voir le retour rapide d'un petit-déjeuner à l'hôtel, soit, comme Holoride le suggère sur son site internet , se traduire par une expérience euphorique.

Porté comme une paire de lunettes très épaisses, Vive Flow offre l'immersion visuelle, avec des haut-parleurs dans les bras pour fournir de l'audio sans avoir besoin d'écouteurs. C'est assez différent des casques VR lourds que nous avons utilisés auparavant et c'est important car nous sommes maintenant à l'arrière d'une voiture en mouvement.

Il doit être branché pour l'alimentation, il est donc connecté à la prise USB-C à l'arrière de la voiture, mais il est suffisamment confortable et léger comme un casque pour qu'il ne soit pas fatiguant à porter.

Le HTC Vive Flow a été chargé avec Holoride. La société est une filiale d'Audi, qui a fourni une partie du financement de démarrage et détient une part minoritaire, Holoride étant une plate-forme technologique qui peut fournir une gamme d'applications différentes.

L'objectif est que Holoride soit indépendant de la marque, fonctionnant sur une gamme d'appareils VR à l'avenir et compatible avec une large gamme de voitures.

Compatible avec la voiture ? Tout ça c'est à propos de quoi?

Une partie du secret derrière Holoride est qu'il utilise et reflète le mouvement de la voiture, donc avoir accès aux données de la voiture fait partie de l'expérience. Pour notre trajet, il y a une unité de développement coincée à l'intérieur du pare-brise, fournissant des données à Holoride, mais à l'avenir, elle sera connectée aux propres capteurs de la voiture.

Pourquoi est-ce important? Tout revient au mal des transports. Le mal des transports frappe de nombreuses personnes lorsque le corps vous dit que vous bougez, mais vos yeux disent à votre cerveau que vous ne bougez pas.

Lorsque nous commençons à conduire, le monde virtuel que nous pouvons voir se déplace avec la voiture. Quand on s'arrête à un carrefour le monde virtuel ralentit et s'arrête, quand on tourne à gauche dans la voiture, on tourne à gauche le monde virtuel aussi. En faisant correspondre ce que le corps ressent et ce que les yeux voient, la dissonance qui cause le mal des transports est atténuée.

Nous jouons à un jeu, pointant un canon pour faire éclater des boules colorées. Les balles flottantes et l'univers virtuel se déplacent pendant que nous conduisons. Bien sûr, il n'y a pas de contrôleurs, nous avons donc juste un simple contrôle tactile fourni par un téléphone mobile.

C'est amusant, et cet environnement en mouvement - que Holoride appelle "contenu élastique" - signifie que nous ne nous sentons pas malades, il n'y a pas de sensation de vertige, cela devient juste une expérience VR à l'arrière d'une voiture.

Nous naviguons ensuite vers un cinéma virtuel, lançant un film à regarder en déplacement. Cette fois, il y a un écran flottant, posant immédiatement la question de savoir pourquoi il ne remplit pas complètement votre vue.

Lorsque nous recommençons à conduire, à tourner dans les virages et à nous arrêter dans la circulation, de petites particules flottantes autour de l'écran reflètent le mouvement. Sous le film flottant que nous regardons, il y a un faible contour d'une carte défilante, reflétant la torsion et le virage de la voiture.

C'est pourquoi la vue du cinéma n'est pas entièrement enveloppante, car elle a besoin d'espace autour d'elle pour refléter le mouvement afin que Holoride puisse refléter le mouvement de la voiture dans l'environnement virtuel.

Nous nous éloignons de l'expérience surpris. Nous nous attendions à des vagues de nausées et cela ne s'est tout simplement pas produit. Mais cela soulève toujours la question de savoir pourquoi vous vous tournez vers Holoride plutôt que de regarder par la fenêtre ou simplement d'utiliser votre téléphone.

Bien qu'un trajet en voiture dans les rues animées de Barcelone ne soit peut-être pas le meilleur cas d'utilisation pour un système comme Holoride, il existe des arguments pour pouvoir offrir une expérience personnalisée et immersive sur d'autres formes de voyage.

Holoride nous dit qu'ils ont beaucoup en réserve pour 2022. Alors que la démo que nous avions était clairement un prototype et que la société ne serait pas attirée sur les détails de son lancement, avec quels appareils elle serait compatible ou combien cela pourrait coûter cher, il est clair que ces détails vont faire surface au cours des semaines et des mois à venir.

C'est intéressant, certes, et la technologie semble capable de contrer la barrière du mal des transports : ce que nous attendons vraiment, c'est une application qui tue pour vraiment vendre cette technologie aux clients.

Écrit par Chris Hall.