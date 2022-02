Qu'est-ce que XR et comment soutiendra-t-il le métaverse ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avec la montée en puissance de la conversation autour du métaverse et de la manière dont nous allons interagir avec lui, vous entendrez peut-être plus souvent le mot XR.

Alors que la plupart des gens connaissent la réalité virtuelle grâce à la popularité d'appareils comme l' Oculus Quest . Vous serez probablement beaucoup moins familiarisé avec le concept de XR, et la façon dont le terme est utilisé ne fait souvent pas grand-chose pour clarifier ce qu'est exactement XR. Heureusement, XR est plus simple qu'il n'y paraît, alors allons-y.

XR est une abréviation de Extended Reality. C'est un terme générique qui couvre la combinaison de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la réalité mixte. Les appareils qui prétendent être capables de XR peuvent offrir des expériences liées aux trois. Donc, pour mieux comprendre ce que XR implique, voici un rappel sur ses trois composants principaux.

La réalité virtuelle est une technologie qui vous permet de mettre un casque et d'entrer dans un monde virtuel avec lequel vous pouvez interagir. Il est le plus souvent utilisé pour les jeux, mais la réalité virtuelle peut également être utilisée pour créer de l'art, avoir des interactions sociales et même être utilisée comme outil de fitness.

AR est le processus de combinaison d'éléments virtuels avec le monde réel. Il y a de fortes chances que vous ayez déjà eu une expérience AR en utilisant l'appareil photo de votre téléphone. Certains exemples sont des jeux comme Pokemon Go ou des filtres Snapchat qui placent des objets 3D sur votre tête.

MR combine VR et AR pour créer une expérience immersive où les objets virtuels interagissent avec le monde réel. La MR est encore une technologie émergente et repose généralement sur du matériel de niche comme HoloLens de Microsoft .

Étant donné que XR est un terme générique qui inclut tout, du jeu VR à, selon certaines définitions, des choses aussi simples que Google Maps ; il peut être difficile de déterminer exactement ce qu'est un appareil XR. Techniquement, votre téléphone est un appareil XR mais ce n'est pas vraiment le genre d'expérience dont nous parlons dans cet article.

Nous pensons que les meilleurs exemples d'appareils XR sont les casques capables d'expériences MR et VR dans un seul appareil. Actuellement, il s'agit généralement de casques VR traditionnels avec des caméras à l'avant, comme le Vive Pro 2 et le Valve Index .

Malheureusement, ces appareils ont tendance à être d'abord VR, la MR se sentant comme une réflexion après coup. C'est pour la simple raison qu'il y a beaucoup plus de contenu VR à lire et à consommer, par rapport au MR qui est plus de niche, principalement exploré par les secteurs des entreprises et de l'industrie.

Maintenant, cependant, avec des entreprises comme Meta qui poussent vers l'intégration des expériences XR, nous nous attendons à voir beaucoup plus d'appareils compatibles XR arriver sur le marché.

Techniquement parlant, le concept de métaverse tel que décrit par Facebook (ou Meta) est XR. Mark Zuckerberg a déclaré que le métaverse est "l'avenir vers lequel nous travaillons. Un environnement virtuel où vous pouvez être présent avec des personnes dans un espace numérique". Il a également déclaré que le métaverse de Facebook sera accessible depuis tous les appareils et applications, donc ce ne sera pas seulement une expérience VR.

Aussi frustrant que soit le concept de métaverse, nous savons qu'il prendra des éléments de VR, AR et MR et les combinera avec l'utilisation traditionnelle d'Internet comme plate-forme de socialisation, de jeu et de travail. Si cela ressemble beaucoup à XR, c'est parce que c'est le cas.

Écrit par Luke Baker.