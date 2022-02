Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Motorola a présenté un tour de cou 5G conçu pour les casques XR.

La réalité étendue - ou XR - est un terme générique qui couvre la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les technologies sous-jacentes à tous ces formats alimentent XR. Quoi qu'il en soit, Motorola a annoncé que son « tour de cou 5G XR » est destiné à être utilisé avec des casques légers - tels que les lunettes intelligentes Lenovo ThinkReality A3 de sa société mère.

Il s'agit essentiellement d'un cordon contenant un processeur Snapdragon 8 Gen 1, une batterie de 5 000 mAh, un pavé tactile, un emplacement pour carte SIM, des haut-parleurs, un gyroscope, un accéléromètre et d'autres capteurs, comme le rapporte Engadget pour la première fois. L'idée est que les fabricants peuvent compter sur le tour de cou pour abriter un processeur musclé et une batterie robuste, permettant ainsi à leur casque d'être davantage une coque d'affichage plus confortable et plus légère à porter.

Dans le cas des lunettes intelligentes ThinkReality A3, elles sont déjà légères et alimentées par des ordinateurs portables. Mais, s'ils sont utilisés avec le tour de cou, ils fonctionneront toujours mais auront l'avantage supplémentaire d'être encore plus portables.

Motorola a déclaré qu'il s'était également associé à Verizon sur le tour de cou, ce qui signifie qu'il offre une connectivité cellulaire et peut même fonctionner avec le réseau mmWave 5G de l'opérateur américain. Cela dit, il n'y a pas encore d'informations sur le coût du tour de cou - encore moins quand et où il sera disponible à l'achat.

Écrit par Maggie Tillman.