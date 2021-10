Le prochain casque Pimax VR propose des visuels 12K, des fonctionnalités autonomes et plus encore

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Pimax a révélé un nouveau casque insensé sur lequel il travaille et qui offre des spécifications assez incroyables. Ces spécifications incluent non seulement une résolution de 12K, mais également un champ de vision de 200 degrés, un suivi oculaire Tobii intégré et bien plus encore.

Comme si cela nétait pas assez fou en soi, le casque Pimax Reality 12K QLED VR mélange le meilleur des deux mondes avec linclusion dun chipset Qualcomm Snapdragon XR2. La société dit que cela signifie quelle est à la fois capable de jouer à des jeux PCVR et de fonctionner de manière autonome similaire à l Oculus Quest 2 .

Nous étions déjà époustouflés par le Pimax 8K X VR qui offrait deux écrans 4K par œil, maintenant les choses devraient être encore plus impressionnantes.

Le casque Pimax Reality 12K QLED VR donne un coup de fouet en augmentant la résolution à 6K par œil. On dit quil utilise deux panneaux LCD HDR 200 Hz avec rétroéclairage Mini LED et une couche de points quantiques. Cette configuration devrait améliorer la gamme de couleurs et rendre les choses encore plus impressionnantes.

Bien sûr, les précédents casques de pointe nécessitaient un PC haut de gamme pour fonctionner, donc lidée daugmenter la mise avec un appareil encore plus gourmand en énergie est déroutante. Cependant, Pimax dit que linclusion de leye-tracking Tobii et du Dynamic Foveated Rendering (DFR) aidera à cela.

Cette technologie signifie que seules les choses que vous regardez seront rendues en pleine qualité, réduisant ainsi la pression sur votre machine de jeu pendant que vous jouez. Et à son tour, cela devrait conduire à une meilleure expérience globale.

De plus, le casque Pimax Reality 12K QLED VR est conçu avec des capacités de suivi à lenvers et, comme le casque HTC Vive Cosmos , il aura des plaques frontales interchangeables pour le suivi SteamVR et lutilisation mixte de la réalité virtuelle. Il est donc multifonctionnel et devrait permettre un excellent mélange de liberté sans fil autonome (comme le Quest 2) ou de PCVR haut de gamme filaire pour la meilleure expérience.

Lautre bonne nouvelle est que si vous possédez déjà un casque Pimax, vous pourrez l échanger contre une remise et figurer sur la liste des priorités pour posséder également le nouvel appareil.

Si vous nen possédez pas, le prix de détail de 2 399 $ pourrait vous rebuter, mais il semble certainement que cela en vaudra la peine. La société dit que le casque commencera à être expédié au quatrième trimestre 2022, nous avons donc encore du temps à attendre, mais jespère que cela en vaudra la peine.