Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Alors quil semblait que Magic Leap était à bout de souffle, la société a réussi à lever un demi-milliard de dollars de financement dinvestisseurs aux côtés de la PDG Peggy Johnson annonçant lexistence dun Magic Leap 2 - la première révision majeure de la société à son produit de lancement avec un superbe nouveau design destiné à être porté toute la journée.

Présenté à la fois en direct sur CNBC et dans une lettre écrite par Johnson elle-même, ce nest un secret pour personne que la société a eu du mal à identifier son marché cible idéal depuis sa création. Cependant, plus dune décennie après sa création, Magic Leap semble désormais résolument concentré sur un groupe leader : lentreprise.

Alors que la société mentionne "lintérêt intense" pour amener Magic Leap au niveau des consommateurs de manière plus prédominante, Johnson prévient que tout doit être lié à leur objectif principal, déclarant: "[nous] poursuivrons activement [lespace de consommation] opportunités sils renforcent notre position et notre capacité à innover sur le marché des entreprises.

Quoi quil en soit, Magic Leap semble faire dénormes progrès dans le développement dun appareil qui na pas lair exorbitant et qui a le potentiel dêtre porté toute la journée par des dizaines sinon des centaines et des milliers de travailleurs dans les usines dans des divisions qui vont de nimporte quoi. de lingénierie mécanique, de la médecine, de la construction, de lexpédition et de la logistique, etc.

Les possibilités de la RA sont pratiquement infinies ; la clé principale pour générer des bénéfices a été de générer des applications fonctionnelles et intéressantes pour des marchés volontaires où des milliers demployés peuvent réellement utiliser un casque chaque jour.

Alors quun monde dans lequel la RA est omniprésente nexiste pas encore, le dernier effort de Magic Leap pour mettre sur le marché lappareil le plus petit et le plus léger de lentreprise dici la mi-2022 semble être un bon deuxième tour pour voir sil existe vraiment un monde où la RA peut transformer le lieu de travail.

@peggyj vient de révéler #MagicLeap2 sur @CNBC - lappareil le plus petit et le plus léger de lindustrie. Conçu pour lentreprise, il est plus immersif et confortable, avec le plus grand champ de vision et une gradation - une innovation de premier plan sur le marché permettant une utilisation dans des environnements très éclairés. https://t.co/jSPUGd4P9N pic.twitter.com/LVpUX6YfcW – Magic Leap (@magicleap) 11 octobre 2021

Quant à la technologie présente dans la deuxième génération, Johnson écrit,

« Notre technologie de nouvelle génération Magic Leap 2 sera lappareil le plus petit et le plus léger de lindustrie conçu pour être adopté par les entreprises. Ce casque plus avancé propose des mises à jour critiques qui le rendent plus immersif et encore plus confortable, avec des optiques de pointe, le plus grand champ de vision de lindustrie et une gradation - une innovation sur le marché qui permet au casque dêtre utilisé dans des environnements très éclairés. paramètres, en plus dun facteur de forme nettement plus petit et plus léger.

La sortie de Magic Leap 2 est prévue pour 2022.