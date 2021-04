Les futurs casques VR peuvent vous permettre de vous concentrer à nimporte quelle profondeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une entreprise sefforce de rendre lavenir de la réalité virtuelle encore plus intéressant avec une technologie qui permet aux casques de se concentrer sur une longue distance ainsi que de près.

CREAL développe un type de technologie daffichage de champ lumineux qui, lorsquelle est utilisée dans des casques de réalité virtuelle, pourrait permettre de faire la mise au point à nimporte quelle profondeur en VR. Cela signifie essentiellement que vous serez en mesure de déplacer la mise au point du gros plan vers la longue distance avec une mise au point dynamique immersive.

Ceci est mieux démontré dans la vidéo à travers lobjectif qui laccompagne:

Comme vous le verrez, la technologie permet au casque qui laccompagne de déplacer la mise au point dun objet à lautre, sur une variété de distances, de la même manière que vos propres yeux. Cela devrait certainement conduire à un contenu VR plus attrayant et convaincant à lavenir.

Cela en est aux premiers stades de développement pour le moment, la feuille de route de CREAL visant un design compatible avec un casque compact dici la fin de 2022, mais la technologie est certainement prometteuse. Il convient de noter que la société ne produit pas ses propres casques découte autonomes, mais cette technologie daffichage à champ lumineux peut être adoptée par Oculus, HTC et dautres pour les offres de réalité virtuelle grand public.

CREAL a certainement de grands espoirs pour sa technologie:

"Nous espérons quun jour, cette séquence restera dans les mémoires comme louverture dun nouveau chapitre de la réalité virtuelle. La profondeur de mise au point naturelle apporte la même amélioration à la réalité virtuelle que les couleurs apportées aux téléviseurs noir et blanc."

La technologie daffichage sur laquelle elle travaille devrait également être intéressante à dautres égards. Lobjectif final pour 2022 comprend un écran capable dune fréquence de rafraîchissement allant jusquà 270 Hz - nettement plus que ce qui est disponible sur les casques VR actuels. Cela, associé à une résolution de profondeur illimitée et à labsence dexigence de suivi oculaire, devrait rendre la technologie attrayante pour les consommateurs et les développeurs.

Il ne reste plus quà jouer au jeu de lattente.

Écrit par Adrian Willings.