Est-ce lavenir de la réalité virtuelle? Interaction sociale dans un monde virtuel socialement éloigné

(Pocket-lint) - En 2020, nous avions signalé que Peter Chou, lancien PDG et co-fondateur de HTC travaillait sur un nouveau casque de réalité virtuelle.

Connu sous le nom de XRSpace Manova , ce nouveau casque était conçu pour offrir une réalité virtuelle aux masses, mais avec une différence.

Plutôt que dêtre axé sur les jeux comme le HTC Vive ou sur les affaires comme Microsoft Hololens , le Manova a été conçu pour rassembler les gens, socialement et en VR.

Lidée ici est de créer un appareil qui non seulement fait appel aux masses, mais aide également les gens à se connecter, à collaborer et à se réunir dans le monde virtuel.

La première partie de ce casse-tête est un casque de réalité virtuelle autonome, alimenté par la 5G et compatible avec le suivi manuel, facile à prendre en main et à utiliser. La deuxième partie est un monde virtuel immersif qui offre des expériences sociales adaptées à tous.

Au milieu de la pandémie COVID-19, où nous avons tous été coincés à la maison tout le temps, incapables de voir les gens, lidée dun casque VR à vocation sociale est séduisante.

Nous avons vu des éléments sociaux dans les casques VR précédents dans le passé. Où vous pouvez vous réunir pour regarder Netflix en VR avec vos amis ou rencontrer des avatars virtuels et même rencontrer des inconnus du monde entier dans VRChat . Mais là où dautres casques se mêlent à cette interaction sociale, XRSpace Manova en fait lobjectif principal.

Mettez le casque et vous entrez dans un monde virtuel avec des espaces publics et privés à explorer. Oui, il y a la maison virtuelle classique que vous pouvez personnaliser à votre goût et inviter les gens à discuter en privé, mais il existe également des espaces publics qui comprennent un centre-ville, une plage, un parc dattractions, une discothèque et plus encore.

À ces endroits, vous pouvez participer à diverses activités et expériences sociales ou simplement rencontrer des amis pour rester en contact sans avoir à quitter la maison.

Nous avons eu une visite guidée de ces différents endroits et une démonstration des cas dutilisation potentiels lors de notre visite de chaque endroit. Et cest une fois que vous avez vu les possibilités que vous réalisez le potentiel pour lavenir de la RV.

Après avoir sélectionné lemplacement sur une carte virtuelle, nous nous sommes retrouvés dans une boîte de nuit, avec de la musique et des robots discutant joyeusement les uns avec les autres.

Ici, les gens peuvent se retrouver pour un verre virtuel, danser ou simplement pour sortir ensemble. Une idée simple mais facile daccès et bienvenue quand on ne peut pas sortir dans un vrai pub.

En quittant le club, nous nous sommes téléportés dans une salle de classe virtuelle où on nous a montré comment un orateur virtuel pouvait faire une présentation sur un grand écran virtuel. Cette présentation est conçue pour être conviviale, les présentateurs pouvant simplement charger des fichiers à partir de leur compte Google Drive et les montrer à un public captif.

Cette classe virtuelle peut également être divisée en zones denseignement distinctes, où les utilisateurs peuvent se rassembler pour des discussions déquipe, des présentations ou des discussions plus petites et dans un mode privé où les groupes ninterfèrent pas non plus les uns avec les autres.

Plus tard, nous étions dans un cinéma à regarder du contenu vidéo 2D et 360 degrés. Toutes les images que vous avez sur votre appareil peuvent être visualisées de cette manière, à la fois par vous-même et avec des amis. La société travaille également avec des entreprises de télécommunications locales pour permettre aux utilisateurs de regarder le contenu de Netflix et dautres plates-formes de streaming à lavenir.

Ces expériences ont été proposées comme un avant-goût des applications potentielles de XRSpace Manova et de ce quil pourrait offrir. Les divers environnements virtuels pourraient être facilement utilisés pour des applications commerciales de différentes manières.

Un agent immobilier pourrait offrir des visites virtuelles à 360 degrés dune maison sans que les acheteurs potentiels aient à quitter leur propre logement. De même, les utilisateurs pourraient avoir un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler une destination de vacances choisie avec une expérience virtuelle qui donnerait une représentation beaucoup plus précise de lemplacement que ce que vous obtiendriez simplement en regardant des photos sur un site Web.

Pour léducation, XRSpace Manova peut également être utilisé de plusieurs manières. Pas seulement des salles de classe virtuelles, mais des visites virtuelles guidées dexpositions historiques, des expositions dart éducatives, des présentations de conférenciers de premier plan et bien plus encore.

On nous a également montré la possibilité dexpositions virtuelles. Avec des emplacements virtuels où les exposants pouvaient présenter leurs produits ou leurs offres commerciales à un public intéressé qui navait pas à se soucier des coûts et des tracas des voyages internationaux pour assister à un tel événement dans le monde réel.

Pour lutilisateur moyen, il existe également de nombreuses autres expériences. Il y a un calendrier régulier avec des événements auxquels les gens peuvent assister et des expériences de «bien-être numérique» disponibles via MagicLOHAS qui propose des activités de Tai-Chi virtuel, des exercices détirement corporel, du yoga, de laérobic, du cyclisme et plus encore dans le monde de la réalité virtuelle.

Nous nous sommes concentrés sur lexpérience de lutilisation de XRSpace Manova, car cest lobjectif principal de ce nouveau casque: lexpérience sociale. Mais évidemment, le matériel compte aussi.

Le casque XRSpace Manova est un appareil mobile avec un processeur Qualcomm Snapdragon 845 , avec 6 Go de RAM, 5G, LTE et connectivité Wi-Fi. Il est sans fil, sans avoir besoin dêtre connecté à un PC.

Il est également conçu pour fonctionner sans contrôleur pour la plupart, avec des commandes intuitives basées sur les gestes que vous pouvez utiliser avec vos mains. Il existe des trackers qui peuvent être ajoutés au système pour suivre les mouvements de tout le corps pour des choses comme les activités sportives, mais sinon, cela vous permettra de marcher et de naviguer dans le monde avec facilité.

En attachant le casque XRSpace Manova, vous mettez dans le corps dun avatar virtuel personnalisé qui non seulement a une bouche en mouvement pour correspondre à votre discours, mais est également capable de serrer la main de personnes, de cinq autres utilisateurs, de vagues et bien plus encore.

La conception du casque est intelligemment pensée, avec un ajustement confortable, un ventilateur de refroidissement pour le faire fonctionner correctement et un micro antibruit pour que vous puissiez toujours être entendu clairement.

Il peut également être branché et utilisé pendant le chargement, vous pouvez donc continuer à lutiliser plus longtemps.

Nous avons été impressionnés par ce que nous avons vu de XRSpace Manova et nous pouvons voir les cas dutilisation potentiels de celui-ci et comment cela pourrait être un excellent moyen de rencontrer facilement des personnes du monde entier.

Il est facile de voir où le XRSpace Manova brillera: les utilisations éducatives, les expériences sociales, les applications pour les entreprises et le lieu de travail. Tous sont également valables et intéressants à bien des égards. Si les écoles sont fermées, le XRSpace Manova pourrait être utilisé pour lapprentissage à distance. Les travailleurs à domicile pourraient également utiliser XRSpace Manova pour collaborer plus facilement avec leurs collègues et clients. Les entreprises pourraient également utiliser lappareil pour démontrer et vendre à distance des produits et services. Les possibilités sont presque infinies.

Cela dit, XRSpace Manova peut être une vente difficile pour un marché de masse. Surtout avec la rupture de la norme des appareils comme la gamme Oculus Quest où le jeu est laspect principal de lexpérience. Le casque XRSpace Manova offre très peu de jeux, à lexception dune poignée de jeux occasionnels comme Angry Birds, et concerne plutôt lengagement social et les expériences avec les autres.

Si vous manquez dêtre avec des gens, cela pourrait être un achat judicieux - en supposant que tous vos amis et votre famille en aient un bien sûr. Mais si vous voulez que quelque chose échappe à la banalité de la réalité, ce nest peut-être pas ça.

Quoi quil en soit, lavenir est intéressant. En savoir plus sur XRSpace Manova ici .

