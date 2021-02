Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La start-up Storied Magic Leap lancera son casque AR de deuxième génération en 2021, a annoncé la PDG Peggy Johnson lors de la Future Investment Initiative de lArabie saoudite.

En taquinant certaines des premières spécifications de lappareil, le nouveau patron de Magic Leap - qui a pris la relève en juillet - a suggéré que le prochain casque Magic Leap serait «50% plus petit, 20% plus léger, avec un champ de vision 100% plus grand» et serait publié en T4 2021 pour un accès anticipé.

Il ny a pas grand-chose dautre à faire pour le moment, ce qui a été un thème constant tout au long de la chronologie de Magic Leap, mais cela jette un peu de lumière sur la direction que prend lentreprise.

Après avoir lancé le très attendu Magic Leap One en 2018 aux consommateurs, la société sest tournée vers lentreprise lannée dernière et a commencé à concurrencer davantage HoloLens de Microsoft, plutôt quOculus et HTC.

Sur la base des estimations fournies par Johnson, nous pouvons nous attendre à ce que le casque de deuxième génération pèse un peu plus de 250 g, par rapport à lunité 316g One, et que la conception en forme de lunettes soit quelque peu réduite.

Avec le champ de vision, il est un peu plus délicat de prédire ce que signifie réellement lindication "100% plus grande".

À ce stade, on ne sait pas si Magic Leap sen tiendra au même rapport hauteur / largeur 4: 3 que celui qui figure actuellement sur le One, mais nous soupçonnons que la suggestion daugmentation de 100% se réfère à la surface totale. Cela signifie que quelque chose comme le champ de vision horizontal sétendrait de 40 degrés à 55 degrés, plutôt que de doubler.

Comme toujours, nous ne le saurons pas avec certitude tant que la société ne révélera pas officiellement les spécifications de conception plus tard en 2021. Et quand elle le fera, attendez-vous à ce que le facteur le plus important de son succès soit le prix, et comment cela se compare à HoloLens 2.

Écrit par Conor Allison.