Superhot VR reçoit une mise à jour gratuite à temps pour Noël

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Superhot VR reste lun de nos jeux de réalité virtuelle préférés, grâce à sa brillante mécanique de jeu de balle classique qui transforme un jeu de tir en un casse-tête à 360 degrés.

Depuis que nous lavons examiné pour la première fois sur le HTC Vive en 2017, Superhot VR a fait son chemin sur Oculus Quest , Oculus Rift , PSVR et plus encore. Cest tout aussi agréable maintenant qualors. Mais si vous avez besoin dune raison pour y jouer à nouveau, alors il y a de bonnes nouvelles car il reçoit maintenant une mise à jour gratuite à temps pour Noël.

Cette mise à jour comprend un nouveau contenu gratuit pour ceux qui possèdent déjà le jeu, notamment un tout nouveau niveau sans fin, un nouveau système de notation et une bande-son festive amusante pour démarrer.

La mise à jour du lendemain de Noël , comme on lappelle, comprend également un système de classement pour suivre vos performances par rapport à vos amis. Sur Oculus Quest, cela inclut les défis Oculus où vous pouvez également créer des mini-tournois contre vos amis.

Parallèlement à ces changements, un certain nombre de corrections de bogues sont en cours de déploiement pour améliorer votre expérience sur PSVR et dautres plates-formes. Donc, si vous navez jamais joué à Superhot auparavant, cest le moment. Nous utilisons Superhot VR depuis un certain temps pour tester de nouveaux casques VR et nous sommes heureux dannoncer quil sagit toujours de lun de nos favoris de tous les temps.

Pour accéder à la mise à jour, chargez le jeu et recherchez la disquette Endless dans la Hacker Room puis sélectionnez larbre de Noël. Il est disponible pour jouer à partir daujourdhui. Amusez-vous bien!

Écrit par Adrian Willings.