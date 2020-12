Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - À mesure que lheure de lancement approche, plus de détails apparaissent sur la dernière sortie de la série Medal of Honor.

Medal of Honor: Above and Beyond est un nouveau jeu de Respawn Entertainment conçu pour la réalité virtuelle. Une autre aventure potentiellement fantastique dans la Seconde Guerre mondiale par les développeurs derrière Apex Legends, Titan Fall et plus encore.

Jeux PC à venir: les meilleurs nouveaux jeux à espérer en 2020 et au-delà

Meilleurs jeux PC à acheter 2020: des jeux fantastiques à ajouter à votre collection

Il était à lorigine destiné à être une exclusivité pour Oculus, mais est maintenant disponible sur Steam avec une note quil prendra en charge les casques HTC Vive , Oculus Rift ou Valve Index et comportera à la fois des éléments solo et multijoueur.

Comme si la promesse dune nouvelle campagne solo Medal of Honor nétait pas assez excitante, il semble quil y ait aussi beaucoup de choses à faire en mode multijoueur. Il y aura cinq modes multijoueurs différents dans lesquels se retrouver: Domination, Deathmatch, Team Deathmatch, Blast Radius (une version explosive de King of the Hill) et le mode Mad Bomber. Respawn dit que nous pouvons nous attendre à des dizaines de cartes sur lesquelles jouer et à une variété darmes authentiques à exploser également.

Nous attendons de bonnes choses de cette nouvelle médaille dhonneur. Dautant plus que le directeur du studio, Vince Zampella, a travaillé sur les jeux originaux de Medal of Honor avant de cofonder Infinity Ward et de lancer Call of Duty vers une popularité folle. Maintenant quil est de retour en insufflant une nouvelle vie à Medal of Honor, les résultats devraient être quelque chose de spécial.

Medal of Honor: Above and Beyond sera disponible le 11 décembre via Steam ou lOculus Store .

Écrit par Adrian Willings.