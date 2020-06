Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Cest 2020, donc pratiquement tous les festivals de musique et les événements de lété sont annulés. Cest du moins ce que nous pensions. Mais les organisateurs de lévénement Shangri-La de Glastonbury sont là pour sauver votre bacon avec un tout nouveau festival de réalité virtuelle appelé Lost Horizon. Voici pourquoi cela semble vraiment excitant.

Décrit comme "le plus grand festival de musique et darts VR au monde" par les organisateurs, ce festival gratuit est un véritable festival dété hébergé dans un monde virtuel. Vous navez donc pas besoin de camper. Et il ny a ni pluie ni boue. Cela semble idéal, non?

Le festival propose une programmation de DJs et dactes - dont nous détaillons un certain nombre ci-dessous - aux côtés dartistes visuels présentant leurs œuvres dune manière que vous navez jamais vue auparavant.

Cest aussi pour une bonne cause, en collectant des fonds pour The Big Issue et Amnesty International .

Bien quil soit gratuit, vous pouvez acheter un laissez-passer premium pour 10 $ (qui comprend des illustrations exclusives des créatifs de Lost Horizon, une chemise virtuelle dInstruct Studio, etc.). Il y aura également des opportunités de faire des dons tout au long du week-end du festival et au-delà.

Lévénement aura lieu le week-end du 3 juillet et du 4 juillet 2020. Voici les heures locales pour un public international:

Tous les jours: 15: 00-03: 00 (+1) BST (UK)

Tous les jours: 16: 00-04: 00 (+1) CEST (Europe centrale)

Tous les jours: 10: 00-22: 00 EDT (East Coast USA)

Tous les jours: 07: 00-19: 00 PDT (West Coast USA)

Tous les jours: 23: 00-11: 00 (+1) SGT (Singapour / HK)

Ce nest pas seulement un événement préenregistré. Comme le disent les organisateurs: "enregistrés à laide de la technologie décran vert, les artistes peuvent se produire dans le monde virtuel comme eux-mêmes ou comme un avatar sur mesure. À lintérieur de ce multivers, vous pouvez rencontrer vos amis et en faire de nouveaux, discuter, danser et explorer ensemble, blag chemin dans les coulisses ou trouver un coin ombragé pour se détendre. "

Sur deux jours et quatre scènes, il y aura plus de 50 représentations. Timings exacts que nous ne connaissons pas encore, ni liste complète ni artistes, mais voici une sélection de ce que les organisateurs ont annoncé jusquà présent:

Gros garçon mince

Carl Cox

Jamie Jones

Peggy Gou

Seth Troxler

Sasha

John Digweed

Mange tout

Pete Tong

Noisia

Skream

Alabama 3 (ensemble acoustique)

Krafty Kuts

Coupe froide

A.Skillz

Il y a beaucoup plus en plus, donc pour une liste plus complète, rendez -vous sur losthorizonfestival.com

De toute évidence, vous voulez entrer. Pourquoi pas vous? Il existe un certain nombre doptions sur la façon de vivre le festival.

Pour une expérience complète, vous aurez besoin dun PC (Mac est censé "arriver bientôt" - si tout va bien à temps pour lévénement) plus un casque VR (qui est entièrement facultatif).

Lutilisation dun casque VR signifie la possibilité dexplorer Lost Horizon comme une simulation complètement interactive - tout comme un vrai festival. Le festival prend en charge tous les casques découte alimentés par PC, tels que HTC Vive et Oculus Rift.

Vous devrez vous inscrire et télécharger lapplication Sansar pour participer. Cela signifie que les festivaliers doivent être âgés de 13 ans ou plus.

Indépendamment de Sansar, Lost Horizon lancera une application mobile à partir du 26 juin 2020 - une semaine avant le festival. Cela sera disponible pour iOS et Android, couvrant tous les principaux appareils, alors assurez-vous de vérifier lApp Store et Google Play Store à cette date.

Lapplication mobile est gratuite et offre une vue plongeante sur chacune des quatre scènes du festival, de sorte que vous pouvez regarder à partir de différents points de vue au sein des sites virtuels.

Vous pouvez également vous connecter en utilisant Twitch ou Beatport .