Le co-fondateur de HTC lance un casque de réalité virtuelle autonome avec un attrait social

Un nouveau casque de réalité virtuelle arrive, mais avec une différence. Cest un casque sans fil, alimenté en 5G, capable de suivre les mains, conçu pour rassembler les gens.

Peter Chou, ancien PDG et co-fondateur de HTC, a lancé XRSpace en 2017 dans le but damener XR dans les masses. XR étant un mélange de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte .

Lancien chef de HTC est davis que la réalité virtuelle, en létat, est trop compliquée, trop difficile à utiliser et peu attrayante pour le marché de masse. Lobjectif de XRSpace est donc de créer un appareil qui non seulement attire les masses, mais aide également les gens à se connecter, à collaborer et à se réunir dans le monde virtuel.

À une époque où nous nous éloignons tous socialement de chez nous, lidée de se rencontrer dans le monde virtuel est certainement une idée séduisante.

XRSpace espère «créer la réalité sociale de lavenir» en permettant aux gens de se réunir dans un cadre virtuel dune manière naturelle, immersive et personnelle.

Comment fait lentreprise? Eh bien, pour commencer, il lance le premier casque VR mobile 5G au monde (le XRSpace Mova). Un casque conçu pour être petit et léger, mais aussi beaucoup moins compliqué que les autres actuellement sur le marché.

Emballant un processeur Qualcomm Snapdragon 845 et une multitude dautres technologies intelligentes, ce casque est conçu pour être sans attache (ce qui signifie que vous navez pas besoin dun PC pour le faire fonctionner) et sans contrôleur également. Les mouvements à lintérieur du monde virtuel sont entièrement contrôlés par votre tête, votre corps et vos mains. Cest vrai, le XRSpace Mova utilise le suivi manuel en standard.

Bien sûr, le Mova nest pas le premier casque à offrir un suivi manuel, l Oculus Quest a cela depuis un certain temps. Mais le fait que ce suivi soit le standard tout droit sorti de la boîte montre que Mova est destiné à être intuitif, immersif et facile à utiliser.

Lautre différence principale est que lorsque la plupart des casques VR se concentrent sur les jeux, le XRSpace Mova est davantage conçu pour lexpérience sociale.

À cette fin, la société a également créé un monde virtuel à explorer pour les utilisateurs. XRSpace Manova, comme on lappelle, est une plate-forme VR avec des espaces publics et privés.

Les utilisateurs auront leurs propres maisons virtuelles où ils pourront se retrouver entre amis et en famille pour discuter, participer à des activités ou regarder des films. Mais ils pourront également saventurer dans des espaces publics comprenant un centre-ville, une plage, un parc dattractions, une discothèque et plus encore.

Lespace public de XRSpace Manova nous a été décrit comme une zone où vous pouvez explorer, rencontrer des gens, acheter des billets pour aller au cinéma ou même aller dans une arène pour regarder des événements sportifs.

Toute cette expérience est conçue pour être intuitive et naturelle. XPSpace a construit son système virtuel pour permettre aux utilisateurs de créer des avatars corporels réalistes avec des mouvements corporels convaincants. Cela inclut la conscience contextuelle basée sur lIA, de sorte que votre avatar sourit et utilise des expressions faciales naturelles lorsque vous rencontrez dautres personnes dans le monde.

XRSpace dit également que le suivi des mains intégré se traduira par des poignées de main naturelles, des high-fives, des ondulations, des applaudissements et plus encore. La société nous a également dit que vous pourrez acheter des trackers supplémentaires pour améliorer encore le suivi de vos jambes et de vos bras afin de pouvoir pratiquer plus facilement des sports (par exemple) dans le monde virtuel.

Outre la possibilité dexplorer et de rencontrer dautres personnes, les utilisateurs pourront également participer à des expériences de «bien-être numérique» grâce à MagicLOHAS. Ceci est décrit comme «une combinaison dexpériences uniques favorisant des modes de vie sains et actifs grâce à la RV». Cela comprend le Tai-Chi virtuel, des exercices détirement du corps, du yoga, de laérobic, du vélo et plus encore.

Sting Tao, président de la plateforme, a parlé un peu plus de loffre virtuelle de Manova et des expériences qui laccompagnent:

"Au cours de ce verrouillage global, nous avons tous été témoins de limportance de lunité. Dans le XRSpace Manova, nous avons créé un avatar numérique réaliste, des gestes sociaux et de nombreux endroits où les gens peuvent être ensemble, vivre des situations sociales quotidiennes sans limites. Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette intimité humaine si nécessaire, en aidant le monde à sadapter à la nouvelle norme avec nos merveilleux produits. "

En plus de se détendre avec des amis, les expériences de XPSpace devraient également inclure des salles de classe VR, des salles de réunion et des opportunités dapprentissage en ligne. La société travaille également avec divers autres partenaires pour ajouter dautres expériences à lavenir. Cela inclut, par exemple, des partenariats avec des sociétés immobilières qui peuvent scanner lintérieur des maisons du monde réel pour permettre dexplorer des maisons à vendre sans même quitter la vôtre.

Ajoutez des jeux, du contenu vidéo en réalité virtuelle et bien plus encore et vous avez certainement une proposition intéressante.

Reste à savoir sil aura un attrait grand public. Lutilisateur moyen voudra-t-il enfiler un casque VR juste pour pouvoir rencontrer des amis ou faire du yoga en ligne? Peut-être si la situation sociale actuelle dure assez longtemps. Si rien dautre, le timing est parfait.

