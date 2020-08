Facebook Connect 2020: comment regarder et à quoi sattendre

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Facebook a renommé Oculus Connect en Facebook Connect et a annoncé quand il se tiendra. Voici ce que vous devez savoir.

Facebook Connect est le nouveau nom de la conférence annuelle des développeurs de Facebook pour tout ce qui concerne la réalité virtuelle. Pendant sept ans, il sappelait Oculus Connect . En raison de la pandémie, Facebook a déclaré que le premier Facebook Connect serait une conférence entièrement virtuelle, sans composante en personne.

À partir de cette année également, Facebook a commencé à présenter sa conférence Facebook Connect non seulement comme une vitrine de ses derniers efforts en matière de réalité virtuelle, mais également en réalité augmentée. Facebook Reality Labs, une unité qui couvre désormais tous les efforts VR et AR de Facebook, sera en tête daffiche Connect 2020. Un communiqué de presse Oculus a même suggéré que le surnom de Facebook Reality Labs augmente la «clarté» autour des équipes AR et VR de Facebook.

Facebook a acheté Oculus VR en 2014 pour 2 milliards de dollars, et jusquà récemment, il a largement évité dintégrer profondément les produits Oculus au réseau social. (Cependant, Facebook lui-même a simultanément essayé la RV.) Le changement de marque dOculus Connect semble faire partie de plusieurs nouveaux changements où Facebook ne maintient plus Oculus séparé. Par exemple, Facebook exige désormais des connexions Facebook sur les casques Oculus .

Facebook Connect sera en ligne uniquement cette année. Il commence le 16 septembre 2020 et sera diffusé publiquement en ligne. Nous espérons intégrer le flux ici une fois quil sera disponible, mais nous pensons que vous pourrez également vous connecter à partir du site Web FacebookConnect.com .

Bien que Facebook nait pas révélé de calendrier, il a annoncé quil y aurait plus de 15 sessions et plus de 35 orateurs. Vous pouvez consulter la liste des sujets de session et des intervenants à partir dici . Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et Michael Abrash dOculus devraient également apparaître lors de la keynote.

Facebook Connect 2020 mettra sans aucun doute en avant les actualités de réalité virtuelle et de réalité augmentée du parapluie Facebook Reality Labs, qui comprend actuellement les jeux et casques Oculus VR, Spark AR, le système AR par téléphone de Facebook et le visiophone du portail Facebook.

Oculus débusque généralement de nouveaux matériels chez Connect, et cette année, nous navons aucune raison de croire que ce ne sera pas non plus le cas. Grâce à des fuites dimages, la rumeur pense déjà quun casque Oculus Quest rafraîchi pourrait être lancé cet automne.

Écrit par Maggie Tillman.