Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé un jeu de football de table qui utilise des minifigures comme joueurs et qui est entièrement jouable.

Le set tombe à point nommé, étant donné que la Coupe du monde approche à grands pas, et comprend 2 339 pièces. Il comprend un mélange diversifié de 22 minifigures - hommes et femmes - et la construction finale vous donne la possibilité de jouer un match à 5.

Le modèle final mesure 412,8 x 290 x 152,6 mm et est recommandé pour les constructeurs adultes.

Le jeu de football de table Lego Ideas a été conçu à l'origine par Donát Fehérvári, 16 ans, dans le cadre d'un concours We Love Sports organisé sur le site Lego Ideas.

"Ce qui rend le set de baby-foot Lego Ideas si étonnant, c'est qu'il exploite l'esprit du sport", a déclaré la designer Lego Antica Bracanov, qui a été chargée de faire de son concept un produit de consommation.

"Le design de Donát est le reflet des émotions partagées par les supporters lorsqu'ils regardent un match de football. Au sein du groupe Lego, nous sommes incroyablement fiers d'avoir donné vie à ce set, permettant aux fans de troquer leurs chaussures de football contre des briques, et d'être inspirés à prendre part au jeu, pour l'amour du jeu."

Le set Lego Ideas Table Football sera disponible à partir du 1er novembre, au prix de 214,99 £ au Royaume-Uni, 249,99 £ aux États-Unis.

Écrit par Rik Henderson.