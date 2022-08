Lego dévoile l'édition collector du Poudlard Express d'Harry Potter.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lego a révélé un nouveau set en édition collector qui devrait plaire aux fans d'Harry Potter. Le set édition collector du Hogwart's Express comprend non seulement un modèle Lego de la locomotive à vapeur classique, mais aussi une petite réplique soignée du quai 9 ¾.

Le modèle Lego du train Poudlard Express mesure la bagatelle de 118 cm de long et comprend toutes sortes de petits détails qui ajoutent à la magie. Il comporte non seulement des briques lumineuses mais aussi toute une série de détails fins à travers la locomotive à vapeur, le wagon à charbon et le wagon de passagers.

Le train repose fièrement sur son rail qui sert de base d'exposition pour le modèle où il peut tourner ses roues et être admiré.

Comme si cela ne suffisait pas, cette édition collector comprend également 20 mini-figurines Lego de Harry Potter. Il s'agit de tous vos personnages préférés, dont Ron Weasley, Hermione Granger, Remus Lupin, Ginny Weasley, Draco Malfoy et bien d'autres encore.

Selon Lego, l'édition collector du Poudlard Express vous permettra de recréer quatre scènes classiques de la série, afin que vous puissiez les apprécier sous forme de Lego.

Marcos Bessa, concepteur de Lego, a commenté : "Les films Harry Potter allument ce sentiment de magie en chacun de nous. Lorsque nous avons travaillé sur ce jeu, nous avons voulu donner vie à différents moments des films. Que vous préfériez le trio d'origine qui se rencontre dans le train ou les moments des films ultérieurs de la série, ce set fait vraiment revivre les souvenirs envoûtants de tous nos moments préférés des films Harry Potter."

Le coffret sera disponible à partir du 31 août 2022 et sera vendu au prix de 429,99 £, 449,99 $ ou 499,99 €.

Écrit par Adrian Willings.