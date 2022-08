Le plus grand magasin Lego du monde fait peau neuve à Londres

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lego a dévoilé une rénovation complète de ce qui est désormais officiellement le plus grand magasin Lego du monde, à savoir le magasin phare de Leicester Square, à Londres.

L'emplacement central a été réaménagé et offre désormais une surface encore plus grande, avec de nouvelles expositions qui sont la quintessence du Royaume-Uni et de certaines des lignes les plus populaires de Lego.

Cela signifie que vous pouvez dire bonjour aux acteurs de la saga Harry Potter sous leur forme Lego, par exemple.

L'Aston Martin emblématique d'un certain James Bond, agent 007, qui a si souvent traversé Londres dans ses différentes sorties à l'écran, est également présente et correcte.

Le magasin ne se limite pas non plus à des icônes plus récentes : le célèbre dramaturge William Shakespeare est bien présent, avec sa barbichette reconnaissable, prêt à poser pour des photos lorsque vous vous déplacez dans le magasin.

L'expérience d'achat est ainsi encore plus colorée et éclectique qu'elle ne l'était déjà, et le magasin devient une destination incontournable pour les touristes et les amateurs de Lego qui se trouvent dans le centre de Londres et ses environs.

Le magasin est à nouveau ouvert, vous pouvez donc y faire un tour pour voir quels nouveaux jeux vous aimeriez acheter, et quelques offres exclusives vous permettront de repartir avec de petits jeux bonus si vous dépensez plus de 120 £ lors de votre visite avant le 14 août 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.