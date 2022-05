Lego dévoile un kit Optimus Prime transformable.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a dévoilé un autre partenariat passionnant dans le domaine de la culture pop, cette fois avec Hasbro, pour donner vie à un robot Transformer emblématique sous la forme du chef des Autobots, Optimus Prime.

Le nouveau kit, qui sortira le 1er juin 2022, possède 19 points d'articulation pour vous permettre de passer de son déguisement en mode camion à sa forme entièrement robotique.

Si l'extérieur du kit Prime peut sembler massif et classique, comme dans les dessins animés Transformers de la vieille école, il cache une grande complexité dans ce kit de 1 500 pièces.

Lorsqu'elle est debout en mode robot, la figurine mesure plus de 35 cm de haut, tandis qu'en mode camion, elle mesure 15 cm de haut, ce qui en fait une pièce de choix, quelle que soit la façon dont vous choisissez de l'exposer.

La figurine est accompagnée d'une belle gamme d'accessoires qu'Optimus Prime peut utiliser, notamment son blaster ionique, sa hache Energon, un cube Energon et la matrice de leadership Autobot, que vous pouvez facilement ranger dans sa poitrine.

Tous ces éléments seront familiers aux fans de la série originale et des nombreuses versions qui sont sorties depuis, y compris les films plus récents et grandioses de Michael Bay.

Le kit coûtera 149,99 £, 169,99 $ ou 169,99 € lors de son lancement et pourra être commandé directement sur la boutique Lego.

Écrit par Max Freeman-Mills.