(Pocket-lint) - Lego a dévoilé trois nouveaux ensembles Star Wars étincelants, et ils vous permettront de construire certains des lieux les plus mémorables de la trilogie originale de films, ramenant les choses au début.

Le premier présente la célèbre séquence Death Star Trench Run du tout premier film, un peu de vol spatial qui a absolument séduit le public lors de sa première sortie dans les salles de cinéma grâce à des effets de dépassement des limites et à un travail miniature.

Le nouveau diorama est adorablement petit, avec des navires miniatures et une minuscule rondelle R2-D2 sur le chasseur X-Wing de Luke, bien qu'il contienne toujours 665 pièces impressionnantes et qu'il soit idéal pour l'affichage. Cela coûtera 59,99 € ou 59,99 $.

La prochaine étape est une tranche de Dagobah , la planète où Yoda se cache lorsque Luke le traque pour tenter de terminer sa formation de Jedi pendant L'empire contre-attaque. Avec plus de 1 000 pièces, c'est un ensemble plus grand et coûtera par conséquent plus cher à 79,99 € ou 79,99 $.

Enfin, il y a le Trash Compactor qui fait si peu de viande hachée de nos héros dans le premier film, à bord de l'étoile de la mort. Il se compose de 802 pièces et comprend des figurines de Han, Luke, Leia et Chewbacca.

Les droïdes emblématiques R2-D2 et C3PO sont heureusement juste à l'extérieur pour aider à éteindre l'engin, comme ils le font dans le film. Cet ensemble est au prix de 89,99 € ou 89,99 $, et les trois peuvent être précommandés directement auprès de Lego maintenant avant la date de lancement du 26 avril 2022.

Écrit par Max Freeman-Mills.