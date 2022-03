Le nouveau Lego Retour vers le futur DeLorean arrive le 1er avril

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego réintroduit l'emblématique voiture Back to the Future DeLorean dans sa gamme de produits avec un nouvel ensemble qui arrivera le 1er avril 2022.

Ayant retiré son premier set sous licence en 2014, le nouveau modèle est plus complexe et permet aux fans de Lego de créer trois versions de la voiture de la trilogie.

La machine Lego Retour vers le futur (10300) contient 1 872 pièces et s'adresse aux constructeurs adultes. Certaines pièces, y compris le pare-brise et les éléments de mise en forme pour l'avant de la DeLorean, sont entièrement nouvelles pour Lego.

En plus d'assez de pièces pour reconstruire la voiture dans l'une des trois variantes, vous obtenez des figurines Marty et Doc, des pneus qui se replient pour le mode vol, un condensateur de flux lumineux et des dates de tableau de bord imprimées. Les portes et le capot emblématiques en forme d'aile de mouette s'ouvrent et de nombreux autres œufs de Pâques sont inclus, comme le hoverboard de Marty.

"Depuis sa sortie en 1985, Retour vers le futur continue d'être un film culte et un favori pour des générations de fans du monde entier - y compris moi-même", a déclaré le scénographe Sven Franic.

"J'ai eu tellement de plaisir à revivre mes moments préférés des trois films dans cette aventure de conception passionnante et nostalgique."

Le Lego Back to the Future Time Machine sera disponible début avril au prix de 149,99 £ / 169,99 $ / 169,99 €.

Écrit par Rik Henderson.