Peach rejoint Lego Super Mario

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le partenariat de Lego avec Nintendo porte encore plus de fruits, avec l'arrivée de Princess Peach, aux côtés de tout un tas de nouvelles extensions qui accueillent également des favoris comme Yoshi au bercail.

Avec tous les nouveaux ensembles, il y a maintenant trois cours de démarrage, 17 ensembles d'extension et un tas de packs de mise sous tension et de personnages, ce qui en fait une gamme vraiment assez étendue par rapport à ce qu'elle ressemblait au lancement du premier ensemble Mario.

C'est également bien choisi, car aujourd'hui (10 mars) est Mario Day, et les nouveaux ensembles Peach amènent certains des personnages et des lieux les plus emblématiques de la série en ville. En particulier, le nouvel ensemble d'extension du château de Peach vous permet de construire le château qui est si mémorablement présenté dans des jeux comme Super Mario 64.

Il y a aussi des personnages comme Lemmy et Bowser, ainsi que divers détails environnementaux, il semble donc vraiment que construire votre propre royaume champignon pourrait être plus facile que jamais.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Les décors ne sont pas sortis avant un petit moment, cependant, pour tempérer cette excitation - pas avant le 1er août 2022, en fait, vous avez donc environ six mois à attendre si vous souhaitez en collectionner certains ou l'un d'entre eux. La liste complète des extensions annoncées aujourd'hui est ci-dessous, ainsi que les prix :

71403 Aventures avec Peach Starter Course €/$59.99

71404 Ensemble d'extension pour chaussures de Goomba 9,99 €

71405 Kit d'Extension Flippers Fuzzy 24,99 € / 19,99 $

71406 Ensemble d'extension de la maison de cadeaux de Yoshi 29,99 €

71407 Ensemble d'extension Cat Peach Suit et Frozen Tower 69,99 € / 79,99 $

71408 Ensemble d'extension Château de Peach 129,99 €

71409 Set d'extension Big Spike's Cloudtop Challenge 59,99 € / 69,99 $

Écrit par Max Freeman-Mills.