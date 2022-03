Home Alone Lego devrait être de nouveau en stock bientôt, voici où

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Sans surprise, l'ensemble Home Alone McCallisters House Lego est devenu un succès parmi les fans de Lego lors de son lancement vers la fin de 2021. En fait, il est épuisé depuis un petit moment maintenant.

Le détaillant britannique, Zavvi, a annoncé qu'il aura un réapprovisionnement exclusif à partir du 14 mars, et si vous êtes rapide, vous pouvez passer votre commande pour un maintenant.

Le méga ensemble de 3 955 pièces est une fidèle brique en plastique imaginant la maison emblématique défendue par Kevin McCallister dans le premier film Home Alone, et est livré avec la camionnette Oh-Kay et les figurines de certains des personnages.

Ceux-ci incluent Kevin - naturellement - ainsi que les méchants; Harry et Marv, plus Kate et le vieil homme Marley. Il y a même un four au sous-sol qui brille à l'aide d'une brique lumineuse Lego, ainsi que des pots de peinture oscillants, des étagères pliables et la tyrolienne du grenier à la cabane dans les arbres.

Avec plus de 10,5 pouces (27 cm) de haut, 13 pouces (34 cm) de large et 14,5 pouces (37 cm) de profondeur, c'est le plus grand ensemble né du projet Lego Ideas.

Lego Ideas, pour ceux qui ne le savent pas, est un endroit où les fans de Lego et les constructeurs experts conçoivent et soumettent des idées de construction de Lego, qui sont ensuite votées par la communauté. S'il est suffisamment populaire, il devient un ensemble Lego officiel.

Si vous souhaitez précommander l'ensemble à temps pour son retour en stock, rendez-vous sur Zavvi . Il en coûte 219,99 £ au Royaume-Uni.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en vigueur Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Écrit par Cam Bunton.