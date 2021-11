Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Une nouvelle version du modèle Lego Star Wars AT-AT sera disponible à partir du 26 novembre et ce nest pas un jouet.

Lensemble Ultimate Collector Series contient 6 785 pièces, mesure 620 x 690 x 240 mm et contient neuf figurines, dont Luke Skywalker, General vire, deux pilotes AT-AT, un commandant de snowtrooper et quatre snowtroopers. Oh, et cela vous coûtera pas moins de 799,99 $ aux États-Unis, 749,99 £ au Royaume-Uni.

La construction finale a une tête mobile, des pistolets rotatifs, des pieds réglables et des panneaux latéraux qui souvrent pour révéler lintérieur détaillé. Il est livré avec les snowtroopers mentionnés, mais peut en fait en contenir 40 au total.

Il y a aussi deux speeder bikes inclus, un fil pour recréer la montée de Luke sur le dessous dEmpire Strikes Back, ainsi quun ensemble de canons E-Web. Il y a aussi plusieurs œufs de Pâques.

Même lemballage entre en action, avec quatre boîtes internes montrant la scène de la bataille de Hoth lorsquelles sont combinées.

"Lensemble méga-taille Lego Star Wars AT-AT est celui que tout le monde attendait, et ce fut un plaisir de donner vie à cette construction très attendue", a déclaré Henrik Andersen, maître du design Lego.

"LAT-AT était un chef-dœuvre dingénierie et lensemble Lego fera un affichage impressionnant."

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 9 Novembre 2021

Il sera disponible à partir du 26 novembre 2021 sur Lego.com, au prix de 749,99 £ au Royaume-Uni , 799,99 $ aux États-Unis .