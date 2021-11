Le manoir de Lego Luigi élargit la collection de Super Mario

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lincursion de Nintendo dans un partenariat avec Lego ne semble pas prête daller nimporte où, car elle a profité de loccasion dHalloween ce week-end pour annoncer un nouvel ensemble effrayant doptions rejoignant la gamme.

Les nouveaux ensembles sont tout droit sortis de la série Luigis Mansion, qui a obtenu sa suite la plus récente sur Nintendo Switch , et offrent beaucoup de plaisir effrayant sous la forme dun cours de démarrage et de trois nouveaux ensembles complets.

Ces extensions comprennent lensemble dextension Lab et Poltergust, lensemble dextension dentrée et lensemble dextension Haunt-and-Seek.

Il existe également des minifigs pour de nombreux personnages emblématiques de la série, notamment King Boo, Polterpup, Bogmire, Toad et Boo. Tout comme les ensembles Mario sortis jusquà présent, tout est également interactif, avec des sons et de la musique pour aider à planter le décor pour les plus petits pendant quils jouent.

Les trois ensembles peuvent facilement être connectés ensemble pour créer un ensemble plus étendu doptions de cache-cache, et bien sûr pourraient également être cousus sur des ensembles de la ligne Mario pour faire un mash-up.

Les ensembles ne sont pas encore tout à fait sortis, cependant - ils sortiront le 1er janvier 2022 et le cours de démarrage sera au prix de 59,99 $, tandis que les extensions commenceront à partir de 29,95 $.