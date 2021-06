Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a montré ses premières briques fabriquées à partir de matériaux recyclés.

Les briques Lego de base 2 x 4 manquent de couleur pour le moment, mais sont entièrement fabriquées à partir de plastique PET dérivé de bouteilles jetées. Ce sont les premiers produits 100 % recyclés à respecter les directives de qualité et de sécurité de lentreprise.

10 2 x 4 briques peuvent être fabriquées à partir dune seule bouteille en plastique dun litre.

Des travaux sur une brique Lego recyclée sont en cours depuis trois ans, la marque de jouets testant plus de 250 variantes différentes de plastiques recyclés pour en arriver là.

"Nous sommes très enthousiastes à propos de cette percée. Le plus grand défi de notre parcours de développement durable est de repenser et dinnover de nouveaux matériaux aussi durables, solides et de haute qualité que nos briques existantes", a déclaré Tim Brooks, vice-président de la responsabilité environnementale de Lego.

Cependant, il reste encore du chemin à parcourir avant de trouver des briques écologiques dans vos ensembles Lego. Une autre année de tests est prévue, et il y a aussi la petite question dajouter des couleurs au processus.

"Nous nous engageons à jouer notre rôle dans la construction dun avenir durable pour des générations denfants. Nous voulons que nos produits aient un impact positif sur la planète, non seulement avec le jeu quils inspirent, mais aussi avec les matériaux que nous utilisons", a ajouté Brooks.

« Nous avons encore un long chemin à parcourir, mais nous sommes satisfaits des progrès que nous réalisons. »

Écrit par Rik Henderson.