Lego Luigi amène 2 joueurs à Lego Super Mario

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego apporte le multijoueur à ses ensembles Lego Super Mario . Avec lajout de Lego Luigi, deux joueurs peuvent entreprendre des aventures ensemble pour un jeu plus social.

Vous pourrez connecter Mario et Luigi via Bluetooth (ou nimporte quelle combinaison des deux) et jouer en équipe. Cela inclut la collecte de pièces, la synchronisation de leurs actions ou la défaite des ennemis.

"Pour nous, il sagit dencourager une reconstruction créative continue et une durée de jeu prolongée. Avec lannonce daujourdhui, nous ne faisons pas que donner vie à Lego Mario et Lego Luigi, leurs amis et ennemis de nouvelles manières interactives pour un plaisir sans fin, nous sommes également ravis de étendre leur expérience de jeu et lunivers de Lego Super Mario avec encore plus de nouveaux décors et personnages, quelque chose que nous espérons vraiment exciter les fans », a déclaré Simon Kent, responsable créatif de Lego Super Mario.

Un nouveau cours de démarrage Aventures avec Luigo sera disponible à partir du 1er août 2021, ainsi quun ensemble dextension de dirigeable de Bowser. Le cours Luigi sera au prix de 49,99 £ et est disponible en pré-commande sur lego.com dès maintenant.

10 meilleurs ensembles Lego 2021: nos ensembles préférés Star Wars, Technic, City, Frozen II et plus Par Dan Grabham · 22 Juin 2021

Le dirigeable de Bowser permettra aux joueurs daffronter le tristement célèbre navire volant, y compris un combat avec Karnek, un Goomba et Rocky Wrench.

Lensemble dirigeable sera au prix de 89,99 £.

Écrit par Rik Henderson.