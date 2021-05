Lego annonce son plus grand ensemble - la carte du monde Lego Art

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé son plus grand ensemble jamais réalisé en nombre de pièces - la carte du monde Lego Art créée entièrement à partir de tuiles Lego 2D.

Avec un énorme 11695 éléments minuscules, il éclipse le nombre de pièces à lintérieur du Faucon Millenium de la série Ultimate Collector 2018 (7541 pièces) et de l énorme ensemble Colosseum (9036 pièces) . Il est énorme avec 104 cm de large et 65 cm de haut.

Disponible à partir du 1er juin, il coûte 249,99 $ aux États-Unis et 229,99 £ au Royaume-Uni .

Naturellement, la carte a également une cote dâge de 18 ans et plus, elle est donc réservée aux adultes. Comme cest souvent le cas avec certains ensembles plus grands, la classification par âge semble refléter la patience et leffort requis plutôt que toute raison pour laquelle il ne serait pas approprié pour un jeune constructeur de créer lensemble.

Lensemble est principalement composé de tuiles rondes 1x1 de différentes couleurs, tandis que les fondations - comme de nombreux grands ensembles - sont constituées déléments Technic épinglés ensemble. En fait, il y a 40 plaques de base en tout.

Apparemment, lensemble complet est en trois sections et peut être assemblé dans un ordre différent si vous voulez avoir votre zone du globe au centre de la carte.

Vous pouvez personnaliser la carte avec des épingles en brique pour marquer les endroits où vous êtes allé ou que vous souhaitez visiter. Bien sûr, les constructeurs peuvent personnaliser la carte de différentes manières - cest Lego!

Lensemble est livré avec un livret dinstructions de style table basse, un cadre en brique blanche et deux éléments de suspension pour rendre la carte facile à afficher, à démonter et à reconstruire.

Fiorella Groves, responsable de Lego Art, déclare: "Nous savons que nos fans adultes adorent voyager, mais beaucoup ne sont pas en mesure de le faire depuis plus dun an maintenant. Nous pensions quil ny avait pas de meilleur moyen daider à explorer le monde tout en se détendant. le confort de leur maison quen leur permettant de construire, reconstruire, planifier et se remémorer à travers la construction.

"Nous espérons que la carte du monde Lego Art inspirera de nouvelles aventures à certains et aidera dautres à revivre et à célébrer de merveilleux souvenirs de voyage du passé."

Écrit par Dan Grabham.