Lego Daily Bugle Building est le plus grand ensemble de Lego Marvel à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé un nouvel ajout à sa gamme densembles Marvel et cette fois cest le Daily Bugle Building. Oui, le bâtiment.

Vous pouvez maintenant construire vos propres bureaux Daily Bugle, de sorte que vous pouvez baser vos aventures autour du bâtiment qui figure si souvent dans les bandes dessinées Marvel.

Il y a 3772 pièces dans cet ensemble, ce qui en fait le plus grand ensemble de Marvel Lego à ce jour, ce qui nest pas surprenant étant donné quil sagit dune tour fictive de New York. Il mesure 82 cm de haut et 25 cm de large à la base.

Ce bâtiment vous offrira trois étages de bureaux, dont ceux de J Jonah Jameson et Peter Parker, tandis que vous aurez également la rue à lextérieur et la ruelle arrière. Vous aurez la possibilité davoir un niveau brisé pour recréer des scènes célèbres à partir des bandes dessinées.

Il y a un énorme 25 Minifigs dans lensemble, y compris Fire Star, Blade, Doctor Octopus, Spider-Man, J.Jonah Jameson, Betty Brant, Venom, Miles Moraes, Spider-Ham, Green Goblin, Gwen Stacy, Carnage, Punisher, Peter Parker , Spider-Gwen, Black Cat, Robbie Robertson, Ben Urich, Mysterio, Daredevil, Sandman, Tante May, journaliste, chauffeur de taxi new-yorkais, réceptionniste.

Lensemble sera officiellement mis en vente le 1er juin, avec un prix de détail de 274,99 £ / 299,99 € / 299,99 $.

Bonne fronde Web Lego!

Offres Amazon Prime Day 2021: voici où nous vous apporterons toutes les grandes offres Prime Day dAmazon US Par Maggie Tillman · 17 Peut 2021

Écrit par Chris Hall.