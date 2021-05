Le dernier LEGO Star Wars est The Bad Batch Attack Shuttle

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ensemble Star Wars de Lego a été annoncé. Inspiré de la nouvelle série animée Disney +, Star Wars: The Bad Batch, lensemble est la navette dattaque de la série.

Évalué pour les enfants de 9 ans et plus. lensemble de 969 pièces coûtera 100 $ / 90 £ et sera disponible à partir du 1er août, bien que vous puissiez pré-commander maintenant. Cinq personnages - Tech, Echo, Hunter, Wrecker et Crosshair - ont tous été recréés en tant que figurines pour lensemble.

Lensemble de navettes dattaque de 20 cm de haut et 25 cm de long est également livré avec deux speeders terrestres, ainsi que de nombreux détails tels que le rangement des armes dans la cabine, des ailes pliables et des fusils à ressort.

Dans la nouvelle série, lAttack Shuttle est piloté par un groupe de clones délite connus sous le nom de Bad Batch (oui, les Tech, Echo, Hunter, Wrecker et Crosshair susmentionnés).

Jens Kronvold Frederiksen, responsable créatif de Lego Star Wars, a déclaré: "Je suis ravi que nous puissions enfin révéler ce nouveau modèle génial qui célèbre le lancement de la nouvelle série animée. Star Wars: Les personnages de Bad Batch sont si uniques et méritent un tour génial , quils ont définitivement pris dans la navette dattaque.

"Nous espérons que cela inspirera de nombreux jeunes fans à revivre leurs scènes préférées de la nouvelle série, ainsi quà créer leurs propres scénarios."

