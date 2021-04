Lego présente Luigi Starter Course dans sa gamme Nintendo Super Mario

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé quil existe maintenant une version Luigi de lensemble du cours de démarrage Nintendo Super Mario. Auparavant, le cours de démarrage nétait disponible quavec un personnage Mario.

Les ensembles de cours de démarrage à 60 $ / 50 £ sont essentiellement la partie principale de la gamme Lego Super Mario sur laquelle vous pouvez ajouter dautres ensembles tels que des ensembles dextension, des packs de puissance et des packs de personnages.

Le 71387 Adventures with Luigi Starter Course est également entièrement compatible avec le Mario Starter Course, vous pouvez donc facilement lajouter.

Lidée derrière toute la gamme est que vous pouvez créer vos propres défis grâce à des façons infinies de combiner les ensembles. Les personnages principaux sont interactifs, donc Luigi a également le même capteur de couleur et écran LCD pour réagir au mouvement. Il y a aussi un haut-parleur pour jouer des effets sonores et de la musique de la série emblématique Nintendo.

Le nouveau cours de démarrage Luigi comprend plusieurs briques de couleur brune signifiant le biome de la tour qui déclenchera un nouveau son du Lego Luigi et un? Bloquez avec des récompenses supplémentaires.

Le nouveau Luigi Starter Course sera disponible à partir du 1er août, un an après le lancement des sets originaux. En termes dâge, la gamme est notée 6+.

Vous pouvez consulter notre guide de tous les autres ensembles Lego Super Mario ici .

Écrit par Dan Grabham.