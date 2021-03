Lego Intro Casque Star Wars Darth Vader et objets de collection Imperial Probe Droid

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a ajouté trois nouveaux ensembles de collection Star Wars à sa gamme.

Il y a deux casques - Dark Vador (bien sûr) et un Scout Trooper, plus un Imperial Probe Droid. Les casques font suite à dautres de la «collection de casques» annoncée plus tôt dans lannée. Chacun est livré avec un support et une plaque pour que vous puissiez le mettre sur une étagère, un rebord de fenêtre ou un bureau.

Les nouveaux ensembles seront mis en vente le 26 avril.

Le casque Darth Vader (75304) est un modèle de 834 pièces et est conçu pour être exposé comme le casque Scout Trooper (75305) qui est un casque de 471 pièces. Ils ont une taille de modèle assez similaire, mais le casque de Dark a plus de pièces pour faire face au design plus fluide de loriginal.

LImperial Probe Droid (75306) signifie que les constructeurs adultes peuvent recréer des scènes de Star Wars: LEmpire contre-attaque sur la planète de glace Hoth. Le Droid de 638 pièces est livré avec un poteau transparent pour que vous puissiez `` suspendre le droïde sur la scène de neige à construire.

"Certains de nos personnages préférés de Star Wars ont les présences à lécran les plus profondes et les plus intimidantes, malgré le fait que vous ne pouvez pas voir leurs expressions faciales", déclare Jens Kronvold Frederiksen, directeur créatif de Lego Star Wars.

«En recréant les sinistres casques de Dark Vador et du Scout Trooper, il était important de capturer les détails et les caractéristiques essentielles que les gens du monde entier reconnaîtront, même ceux qui ne connaissent pas trop la galaxie Star Wars. Je pense que les trois Les présentoirs sont extrêmement cool et jespère que les fans apprécieront le processus de construction et seront ravis de les afficher une fois terminés. "

Écrit par Dan Grabham.