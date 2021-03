Le set de découverte de la navette spatiale de la NASA de Lego célèbre 30 ans depuis le lancement du télescope Hubble

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ensemble de collection de Lego est une reconstitution fidèle à léchelle 1:70 de la navette spatiale Discovery et du télescope spatial Hubble, avec un présentoir.

Cela fait 30 ans que la mission STS-31 a été lancée en avril 1990. Discovery et ses cinq membres déquipage ont travaillé au déploiement du télescope spatial Hubble. Depuis, Hubble a partagé des images de lespace lointain, menant à des percées en astrophysique et en exploration spatiale.

Lensemble comprend 2354 pièces et a naturellement beaucoup de détails. Il y a un train datterrissage fonctionnel et des portes de soute qui souvrent les unes après les autres. Les portes ont également des autocollants réfléchissants qui représentent les radiateurs de refroidissement trouvés sur la vraie navette. Il y a aussi un poste de pilotage détaillé et une zone pour léquipage configurés comme sur la soute STS-31 plus.

La partie du télescope spatial Hubble du modèle a un boîtier de miroir à charnière, tout comme la vraie chose. Naturellement, il peut être rangé dans la soute, prêt à être soulevé par le système de manipulation à distance, ou bras robotique RMS, comme il y a trois décennies.

Il y a eu des ensembles Lego fabriqués à partir de Discovery auparavant - un ensemble en partenariat avec Discovery Channel et également un ensemble Technic plus ancien .

«La navette spatiale est le véhicule le plus complexe jamais construit, donc comme vous pouvez limaginer, traduire cela en LEGO était un défi passionnant», déclare le décorateur Milan Madge.

«Dans le véhicule réel, chaque centimètre despace est utilisé de manière ingénieuse. En général, dans un modèle Lego, nous pouvons compter sur la taille pour accueillir la structure qui maintient lensemble ensemble, mais sur la navette spatiale Discovery, nous devions créer un un extérieur lisse et un intérieur capable de contenir la charge utile Ajoutez un train datterrissage fonctionnel et vous avez un vrai casse-tête.

«Cétait sans aucun doute la partie la plus difficile de ce modèle - essayer de coupler le train datterrissage avant et principal sans enlever aucun espace de la soute et sans compromettre la structure du modèle. Ma partie préférée de lensemble est le minuscule bleu des sièges qui ont transporté cinq êtres humains loin de leur planète natale pour une mission qui nous a permis de découvrir des parties de lunivers jamais vues auparavant! "

Écrit par Dan Grabham.