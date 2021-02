Lego révèle la gamme complète densembles pour Lego Vidiyo - et nous avons essayé!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a récemment révélé son concept Lego Vidiyo et a maintenant publié des détails sur la gamme complète des ensembles qui seront disponibles à partir du 1er mars.

Vidiyo est essentiellement une application de création de vidéos musicales, mais qui utilise la RA afin que vous puissiez incorporer les ensembles que vous achetez dans vos vidéos. La musique elle-même vient dUniversal Music Group qui va ajouter plus de musique dans lapplication pour ajouter aux chansons déjà disponibles dartistes tels que The Weeknd, Mabel, Imagine Dragons et 5 Seconds of Summer.

Nous avons utilisé deux ensembles BeatBox du système avec lapplication, tandis que vous pouvez également obtenir des BandMates, essentiellement des figurines de sac aveugle que vous pouvez également incorporer dans vos vidéos.

Chaque ensemble est livré avec des morceaux numérisables BeatBits qui vous donnent différents effets que vous pouvez appliquer à votre vidéo ou jouer comme des instruments - vous pouvez les mélanger et les assortir et Lego dit quil y en aura environ 130 qui seront lancés la première année.

Les BeatBox sont livrées avec une figurine représentant un genre de musique spécifique, une scène que vous pouvez numériser, deux BeatBits spéciaux et 14 BeatBits aléatoires.

Lapplication elle-même est gratuite et, si vous navez pas densembles, vous pouvez créer des figures virtuelles au lieu de scanner les ensembles que vous avez.

Une fois que vous avez créé votre vidéo, vous pouvez la partager sur un flux social (sécurisé et modéré) qui apparaît dans lapplication pour les autres utilisateurs. Aucune personne identifiable nest autorisée à apparaître dans les vidéos.

Nous avons trouvé que lapplication était très facile à utiliser une fois que nous avons commencé à lutiliser, mais dans notre première version, certains des écrans de chargement de lapplication étaient lents. Lajout des mélodies universelles est vraiment le bienvenu car cela signifie que vous créez en fait des visuels pour une chanson que vous connaissez (probablement) déjà bien.

Notre enfant de sept ans sest beaucoup intéressé à la création de vidéos, bien quaprès un certain temps, il était plus intéressé à jouer avec les décors quà créer plus de contenu dans lapplication. Nous pouvons imaginer à quel point les enfants plus âgés apprécieraient encore plus la création vidéo.

William Thorogood, producteur exécutif de Lego Vidiyo nous a dit lors dun briefing que cette expérience sera améliorée pour le lancement. Thorogood nous a également dit que ce que léquipe cherchait à faire était de «rapprocher les deux mondes créatifs.

"Nous avons une expérience de construction très créative avec le système de briques Lego, et nous avons une expression créative dans toute lindustrie de la musique, à travers diverses notes et tons et effets et sons qui se combinent pour créer la musique que nous connaissons et aimons."

"Nous voulions vraiment trouver ce mélange magique de ces deux mondes. Nous avons rendu la vidéo musicale super amusante et accessible et nous ciblons vraiment les enfants de 7 à 10 ans avec cette expérience. Nous voulions également le rendre vraiment sûr. .

«Lune des choses dont nous parlons souvent chez Lego est le jeu fluide. Et cest là que nous réunissons le jeu physique et le jeu numérique en une seule et même expérience. Pour les enfants, jouer cest jouer, ils ne voient pas vraiment la différence entre le jeu physique et le jeu numérique - il sagit simplement de samuser et de jouer, mais il est certain que les familles et les parents à qui nous avons parlé, alors que nous développons ces expériences de jeu fluides, apprécient vraiment les expériences numériques créatives et permettent aux enfants dexpérimenter de nouvelles façons créatives et jouez dans un environnement sûr. "

Il y a actuellement six BeatBox et 12 Bandmates, bien quil semble que dautres sets soient prévus plus tard en 2021.

43102 - Boîte à rythme Candy Mermaid: 17,99 £

43103 - Punk Pirate Beatbox: 17,99 £

43104 - Alien DJ BeatBox: 17,99 £

43105 - BeatBox Party Llama: 17,99 £

43106 - BeatBox DJ Licorne: 17,99 £

43107 - Robot BeatBox HipHop: 17,99 £

43101 - Compagnons de groupe: Red Panda Dancer; Pom-pom girl de barbe à papa; Shark Singer; Bunny Dancer; Discowboy Singer; Genie Dancer; Samurapper; DJ Cheetah; Saxophoniste de la crème glacée; Alien Keytarist; Banshee Singer; Batteur de loup-garou: 3,99 £ chacun

Écrit par Dan Grabham.