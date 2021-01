Le tout dernier ensemble Porsche 911 de Lego peut être transformé en 911 Turbo ou en Porsche 911 Targa

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a lancé un nouvel ensemble Porsche 911 que vous pouvez intégrer dans deux modèles emblématiques des années 1970 et 1980 911 - la Porsche 911 Turbo et la 911 Targa. Alors que le premier est à toit fixe, le second est un cabriolet.

Lensemble peut être intégré à lun ou lautre modèle à tout moment.

Ce nest pas la première fois que Lego produit un ensemble sur le thème de la 911 - il y a une version Technic de la 911 RSR depuis un certain temps , tandis quil y avait aussi une version Lego Speed Champions de la 911 Turbo de 1974. Ces modèles ressemblent certainement beaucoup plus aux originaux que certains autres véhicules Lego conçus pour ressembler à des voitures emblématiques (nous pensons à la Lego Aston Martin DB5 ici ).

Sur les deux versions du nouveau modèle 911, les sièges sport 2 + 2 et le tableau de bord sont finis en orange foncé et nougat. Dautres détails intérieurs incluent un frein à main, un levier de vitesses et une direction fonctionnelle, tandis que les sièges avant sinclinent également vers lavant pour accéder aux sièges arrière.

Il y a aussi des détails spécifiques pour chaque build, comme on peut sy attendre dun modèle 120 $ / 120 £; la 911 Turbo arbore des badges Turbo distinctifs, un essieu arrière large, un turbocompresseur et un refroidisseur intermédiaire ainsi quun aileron arrière.

Et le toit de la 911 Targa est entièrement amovible et peut être rangé à lavant de la voiture. Il y a aussi une lunette arrière enveloppante en brique.

Écrit par Dan Grabham.