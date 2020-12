Le dernier ensemble Technic de Lego est lemblématique Jeep Wrangler

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ensemble Technic de Lego est basé sur lemblématique Jeep Wrangler. Mais ce nest pas un grand ensemble comme la Ferrari 488 GTE récemment annoncée ou le Land Rover Defender de lannée dernière.

Au lieu de cela, cest plus dans le sens de la McLaren Senna GTR de 830 pièces et atteindra également un prix inférieur à 50 $ / 50 £. Avec 665 pièces et une cote dâge de 9 ans et plus, cest une introduction idéale pour entrer dans la gamme Technic et cela peut sembler un peu étrange de le dire, mais cela réalise quelque chose que les créations Lego ne font parfois pas - cela ressemble vraiment à la Jeep Wrangler grâce aux phares ronds et à la célèbre calandre à sept fentes.

Comme cest le cas pour les véhicules Technic, il existe une direction avant entièrement fonctionnelle ainsi quune suspension utilisable et un treuil. Cest une variante robuste qui nous fait souhaiter une version sur le thème de Jurassic Park ! La suspension signifie que vous pouvez lutiliser pour franchir des obstacles dans votre maison, donc contrairement à de nombreux ensembles Technic, vous pouvez également jouer avec - elle mesure environ 24 cm de long et 12 cm de haut.

Le capot / capot souvre, tandis que les portes souvrent également, ce qui vous permet dexplorer le moteur et lintérieur, y compris les sièges rabattables. Et, bien sûr, il y a cette palette de couleurs jaunes brillantes et amusantes.

Le Lego Technic Jeep Wrangler sera disponible à partir du 1er janvier .

Écrit par Dan Grabham.