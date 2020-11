La dernière version de Lego de lEcto-1 de Ghostbusters est la plus détaillée à ce jour

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a révélé une nouvelle version impressionnante du légendaire véhicule Ghostbusters Ecto-1 basé sur la Cadillac Miller-Meteor de 1959 - lune des voitures les plus reconnaissables de lhistoire du cinéma.

Disponible à partir du 15 novembre, le nouveau modèle de la série Creator, plus détaillé et plus grand, précède le nouveau film Ghostbusters - Ghostbusters: Afterlife dans lequel nous savons que nous allons voir lancienne voiture plutôt quune nouvelle version. Cela coûtera 200 $ ou 180 £ .

Il y a quelques améliorations par rapport aux versions précédentes de Lego (et en fait lEcto-1 dorigine) puisque la version dans le film a un siège `` gunner qui tourne hors de la voiture, en plus des taches de rouille!

Le premier Lego Ecto-1 était un ensemble Lego Ideas comprenant des figurines des Ghostbusters originaux pour célébrer les 30 ans du premier film. Il est rapidement devenu difficile à trouver et les versions changent encore de mains pour une somme importante. Ensuite, il y a eu une deuxième version pour le film de redémarrage 2016 réalisé par Paul Feig avec Ecto-1 et la moto Ecto-2.

Malheureusement, il ny a pas de figurines cette fois-ci car le modèle est à une échelle plus grande que la figurine, mesurant près de 50 cm de long et 23 cm de haut.

Redonnez vie à un original! ECTO-1 revient pour une nouvelle génération de Ghostbusters https://t.co/m3sHqTMvAx pic.twitter.com/kyYf3bEE2v - LEGO (@LEGO_Group) 5 novembre 2020

Remarquez, alors que les autres pourraient être considérés comme des ensembles de jeu, il sagit davantage dun objet de collection. Il y a un piège fantôme qui se fente à larrière, tandis que la direction fonctionne également. Il y a aussi deux nouveaux éléments Lego ici: le pare-brise sur mesure et le volant en cinq parties.

Le décorateur, Michael Psiaki, a déclaré: «Jadore créer des véhicules Lego et ayant déjà conçu le Lego James Bond Aston Martin DB5, jai adoré le défi de travailler sur lEcto-1. Cest la version la plus grande et la plus détaillée de cette voiture que nous ont jamais créé, il est rempli de fonctionnalités authentiques et doeufs de Pâques, que je suis ravi que les constructeurs découvrent en assemblant ce modèle. "

Écrit par Dan Grabham.