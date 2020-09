Baby Yoda de Star Wars obtient une récréation Lego (bien sûr!)

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé un autre lien avec Star Wars - et celui-ci sera très populaire. Cest une récréation de la taille dun bureau ou dune étagère de The Child from The Mandalorian - connue pour la plupart dentre nous sous le nom de Baby Yoda.

À moins davoir des enfants, The Mandalorian a été lune des principales raisons dobtenir Disney + et The Child est devenu lun des nouveaux jouets les plus en vogue sur le marché. La principale surprise est probablement quil a fallu aussi longtemps à Lego pour créer une récréation Lego - bien quil y ait déjà eu une version BrickHeadz.

Lensemble est évalué pour les 10 ans et plus et est disponible dans le monde entier à partir du 30 octobre, mais vous pouvez le précommander aujourdhui. Il sera certainement extrêmement populaire pendant la période de Noël.

Le modèle mesure un peu moins de 20 cm (7,8 pouces) de hauteur et il a 1073 pièces non négligeables. Le modèle comporte une tête mobile, des oreilles mobiles et une bouche réglable pour que vous puissiez choisir votre propre expression lorsque vous laffichez.

«Quand jai reçu le défi de créer une version LEGO en briques de lEnfant, je savais que je devais bien faire les choses», déclare le concepteur de Lego Michael Lee Stockwell.

"Le but était de capturer le charme, et surtout la gentillesse du personnage, nous avons donc travaillé méticuleusement, en choisissant et en plaçant chaque brique. Nous avons même inclus des détails authentiques comme le pommeau du levier de vitesses - un jouet préféré de lenfant comme on le voit dans la serie."

Écrit par Dan Grabham.