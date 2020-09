Le dernier ensemble Star Wars de Lego est une reconstitution épique de la Mos Eisley Cantina

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a annoncé le dernier de sa gamme interminable de sets Star Wars - une superbe reconstitution de la Mos Eisley Cantina.

Cest le dernier ensemble de la série Star Wars Master Builder de Lego (non, pas Ultimate Collectors Series ou UCS) et vous devrez être un assembleur patient de briques car il y a un énorme 3187 pièces. Il mesure environ 19 cm de haut, 52 cm de large et 58 cm de profondeur lorsquil est ouvert.

Il y a eu une version précédente, moins chère, de lensemble comme vous pouvez le voir ici:

Bien sûr, la Cantina a été présentée dans Star Wars: Un nouvel espoir dans la célèbre scène où Han Solo et Luke Skywalker se rencontrent pour la première fois. Vous pourrez vous immerger dans un monde de passeurs, de musiciens, de chasseurs de primes et de Jedis bien sûr. Le bâtiment principal souvre pour que vous puissiez recréer les célèbres scènes.

Lensemble comprend également huit figurines classiques de Star Wars, dont Luke Skywalker, Han Solo et C-3PO, mais il y a 21 figurines au total. Ponda Baba, le Dr Evazan et Garindan sont sous forme de figurine pour la toute première fois. Cest certainement lun des meilleurs ensembles Lego Star Wars que nous ayons vu lancer.

Lensemble a beaucoup de bizarreries amusantes bien sûr, y compris deux Landspeeders et une figurine Dewback. Il y a aussi une affiche Wanted avec R2-D2 et C-3PO, ainsi que des cristaux kyber cachés dans lun des bâtiments extérieurs.

Parlant du processus derrière le décor, le designer Cesar Soares a déclaré: "La première fois que jai regardé la scène de la cantine dans Star Wars: Un nouvel espoir, je navais que 12 ans. Je me souviens avoir pensé," cest là que laventure commence! " Des années plus tard, lorsque je suis devenu designer Lego Star Wars en 2016, cétait le premier ensemble que jai construit.

«Avec cette conception, nous avons ajouté des bâtiments externes comme la boutique Jawa, affiné les détails et choisi 21 figurines impressionnantes, y compris de toutes nouvelles figurines extraterrestres. Jadore le fait que tous les personnages de Star Wars aient des histoires sympas, aussi brèves soient-elles ils apparaissent, il na pas été facile de décider quels personnages inclure dans le décor, mais nous espérons que les fans vont adorer le modèle entier et sa gamme de héros et de méchants. "

Lensemble sera disponible pour les VIP Lego à partir du 16 septembre, puis dans le monde entier à partir du 1er octobre. Le prix na pas encore été confirmé.

Écrit par Dan Grabham.