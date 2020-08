Lensemble LEGO Harry Potter Diagon Alley comprend 14 minifigs et plus de 5500 pièces

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le dernier ensemble de Harry Potter Lego cherche à battre des records, avec 5544 pièces et mesurant plus dun mètre de long une fois construit.

Lensemble Diagon Alley de Harry Potter recrée certains des célèbres magasins de la rue où Harry Potter goûte pour la première fois au monde magique dans lequel il est sur le point de faire partie et fréquemment revisité à travers les livres et les films.

Alors que lensemble aurait plus dun mètre de large une fois construit, il est possible de réorganiser lordre des magasins et de créer la version du Chemin de Traverse que vous souhaitez voir.

Les magasins comprennent la boutique de baguettes Ollivanders, les outils décriture Scribbulus, les fournitures de quidditch de qualité, le Daily Prophet, le glacier de Florean Fortescue, le libraire Flourish & Blotts et les wheezes de Weasleys.

Il y a des devantures et des intérieurs de magasins, 14 minifigs comprenant des personnages centraux, vous permettant de recréer des scènes dun certain nombre de films Harry Potter .

«Jadore la fidélité de la conception finale aux détails architecturaux du film. Vous pouvez à peine voir certains de ces bâtiments passer au-dessus de votre écran, mais nous avons retracé différentes photographies des décors - certaines datant dil y a près de 20 ans - pour Assurez-vous que tout va bien. Diagon Alley est le plus grand ensemble que jai conçu à ce jour et je suis vraiment fier de la façon dont il sest assemblé », a commenté Marcos Bessa, responsable de la conception de Lego Harry Potter.

Pour ceux qui veulent lexaminer de plus près, Lego le lance également en tant quexpérience de réalité augmentée via son site Web à Lego.com/enterthemagic .

Cest un ensemble énorme et susceptible dêtre sur de nombreuses listes pour Noël et il est également livré avec un prix assez élevé à 369,99 £.

Écrit par Chris Hall.