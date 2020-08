Nous construisons le navire dexploration de locéan Lego City!

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Lego a fait équipe avec National Geographic plus tôt cette année pour sortir des ensembles dexplorateurs océaniques au nom de la sensibilisation à lexploration et à la protection des océans par le jeu. Nous avons eu la chance de construire le plus gros de ceux-ci - le navire dexploration océanique (ensemble 60266) qui compte 745 pièces.

Cest cher en termes de nombre de pièces en pourcentage car il est livré avec deux énormes moitiés du navire qui se rejoignent pour former un navire de 63 cm de long avec un espace pour un hélicoptère, un mini sous-marin, une cage à requin et une grue pouvant soulever le sous-marin. et cage dans et hors de leau.

Et la raison de ces deux gros morceaux de coque? Ce navire FLOTTE. Oui, dans le plus pur style Lego, cest un bateau flottant que vous pouvez prendre dans le bain ou la pataugeoire. Cela ajoute beaucoup au jeu parce que vous pouvez abaisser la grue dans leau comme le ferait le navire dans la vraie vie.

Le logement sur le navire est également très détaillé, avec un pont en haut, des lits au milieu et un laboratoire avec des ordinateurs et ainsi de suite enfoncé dans la coque.

Cest un ensemble intelligent, même si une grande partie de la valeur de jeu proviendra des bits supplémentaires qui comprennent également une petite épave de navire et un dériveur. Il y a aussi huit figurines avec lensemble, donc il y a beaucoup de valeur de jeu. Le sous-marin se trouve sous la piste dhélicoptère à lavant du navire.

Il est classé 7+, alors nous lavons remis à notre enfant de six ans pour quil travaille dur. Sauf quil ne la pas fait - il la brisé en un matin! La construction se déroule en trois parties - vous construisez dabord lhélicoptère et le dériveur, puis le naufrage et enfin le navire lui-même, ce qui prend évidemment plus de temps.

Le vaisseau est vraiment génial et est vraiment flexible pour le jeu - cest un achat autonome idéal si vous navez pas beaucoup de Lego (non, nous ne connaissons pas les gens comme ça non plus).

Voici notre journal de construction sous forme dimage - cliquez pour voir notre construction en cours.

La base dexploration océanique fait également partie de la série. Lego dit que les fonds recueillis à partir des ensembles iront vers des subventions pour lexploration et la conservation des océans. «Prendre soin de notre planète devient de plus en plus pertinent pour les enfants du monde entier», déclare la créatrice de Lego Ellen Bowley. "Ils sont plus déterminés à voir des changements environnementaux positifs que nimporte quelle génération précédente, et leur créativité jouera un rôle clé dans la recherche de solutions qui aideront à mieux protéger notre faune."

Écrit par Dan Grabham.