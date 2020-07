Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Lego a annoncé de nouveaux ensembles conçus pour aider les adultes à se détendre et à se ressourcer en construisant leurs propres œuvres dart mural.

Les ensembles Lego Art se déclinent en différents thèmes, y compris les Beatles, Marvel (Iron Man), Star Wars et limage pop art emblématique de Warhol Marilyn Monroe.

Chaque ensemble est livré avec suffisamment de tuiles Lego pour créer différentes variantes. Vous obtenez un ensemble de planches de toile, mais différents modèles au choix: John, Paul, George ou Ringo, par exemple.

Il y a initialement quatre ensembles:

Marilyn Monroe de Lego Andy Warhol - qui peut être intégré dans lun des quatre schémas de couleurs les plus emblématiques.

Lego The Beatles - qui est livré avec suffisamment de tuiles et de dessins pour faire nimporte quel membre du groupe que vous choisissez.

Lego Marvel Studios Iron Man - qui est livré avec trois modèles, mais peut également créer un plus grand design de toile si vous combinez trois du même ensemble.

Lego Star Wars The Sith - qui vient avec des dessins pour Dark Vador, Kylo Ren et Dark Maul. Combinez trois ensembles et vous pouvez faire une plus grande frise de Dark Vador.

Lensemble Lego Iron Man sera disponible exclusivement dans les magasins Lego et en ligne, tandis que les trois autres seront également disponibles auprès dautres détaillants au Royaume-Uni, à partir du 1er août. Ils seront publiés aux États-Unis un mois plus tard, le 1er septembre 2020.

Chaque ensemble coûte 114,99 £ au Royaume-Uni et 119,99 $ aux États-Unis .