Lego sassocie à National Geographic pour un nouveau lot densembles Lego City and Friends

Lego sest associé à National Geographic pour lancer des ensembles Lego City et Lego Friends conçus pour sensibiliser à la protection des espèces menacées.

National Geographic nest pas un nouvel ajout à la liste apparemment sans fin de contrats de licence de Lego - Lego a précédemment publié quelques autres ensembles liés à la marque.

Les nouveaux ensembles les plus intéressants font partie de la série Lego City avec une base dexploration sous-marine fraîche et un grand ensemble de navires dexploration océanique. Les ensembles Lego Friends sont destinés aux jeunes enfants avec des pièces colorées et des scénarios plus simples. Cependant, tous les ensembles sont basés sur des paramètres réels.

Lego dit que les fonds récoltés sur les ensembles iront vers des subventions pour lexploration et la conservation des océans.

La série a un site de campagne conçu pour aider les enfants et les parents à en apprendre davantage sur le travail de conservation des pandas, des requins, des éléphants, des créatures des grands fonds et plus encore. Ils peuvent apprendre comment leurs ensembles sintègrent dans le monde de la conservation.

"Prendre soin de notre planète devient de plus en plus pertinent pour les enfants du monde entier", explique la créatrice de Lego Ellen Bowley. «Ils sont plus déterminés à voir des changements environnementaux positifs que toute génération précédente, et leur créativité jouera un rôle clé dans la recherche de solutions qui aideront à mieux protéger notre faune.»