Animal Crossing New Horizons Lego est un match made in Heaven

Prenez les deux choses qui nous aident le plus à travers le verrouillage, combinez-les en une seule idée glorieuse et nous sommes déjà vendus.

Un ensemble Lego Animal Crossing New Horizons est apparu sur le site Web de Lego Ideas et il est déjà plus quà mi-chemin dêtre envisagé pour une éventuelle version grand public.

Construit par le superfan Lego Micro_Model_Maker, la construction Animal Crossing New Horizons: Nooks Cranny présente le magasin géré par Timmy et Tommy Nook dans la sensation Nintendo Switch .

Il est actuellement en phase de support, où les visiteurs du site Lego peuvent voter pour savoir sils souhaitent que lensemble devienne un produit réel, et il est en bonne voie datteindre la barre des 10000 supporters requise pour passer à létape suivante.

Si tel est le cas, sa viabilité sera évaluée par léquipe de Lego Ideas.

Bien sûr, cela pourrait alors se heurter à des eaux plus délicates - loctroi de licences, etc. Mais, étant donné que Lego a récemment signé un accord avec Nintendo pour les ensembles Mario , il nest pas difficile dimaginer quun accord puisse être conclu.

En attendant, consultez la page de Lego Nooks Cranny et apportez votre soutien. Nous sommes tous derrière et vous ne savez jamais, nous pourrions le voir dans les magasins à un moment donné.