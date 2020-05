La dernière liste densembles potentiels Lego Ideas est un régal avec Tesla Cybertruck, Knight Rider, Indiana Jones et plus

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La dernière liste densembles Lego Ideas potentiels est un régal absolu, avec des idées densemble, y compris la voiture Knight Rider KITT et le Tesla Cybertruck.

Le programme Lego Ideas permet à quiconque de soumettre des idées densemble. Les ensembles qui dépassent le seuil de 10 000 supporters sont alors considérés par Lego comme de véritables ensembles Lego.

Au total, 26 ensembles ont dépassé le seuil au cours de la dernière période dexamen, plus du double du nombre habituel densembles à considérer - probablement en raison de la croissance du nombre de personnes ayant le temps de construire à lheure actuelle.

Dautres idées sous licence sont également à lordre du jour, avec une scène Mary Poppins en plus dun ensemble de trilogie Indiana Jones, le Krusty Krab de Spongebob Squarepants et la voiture de Chitty Chitty Bang Bang.

Futurama est également représenté avec le siège de Planet Express, tandis quil y a également le château dHyrule de Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il y a aussi une fusée Blue Origin, une tour de lancement et Blue Moon Lander, et cest avant darriver à la reine - le groupe pas la personne - Miracle Express. Cest le train comme le montre le single Breakthru du groupe en 1989.

Et cest avant darriver à plusieurs idées originales aussi.

Lego rendra compte des progrès de ces idées de décors à la fin de 2020 - le prochain ensemble de décors à décider est le troisième groupe didées de décors de 2019.